Bivši DP-ovci osnivaju novu stranku, već im s imenom nije najbolje krenulo: "Najtočniji akronim te stranke je DNO, slično njihovim vrijednostima"

Baš poput igrice, tako je Mario Radić nazvao svoju stranku - Domino, odnosno Dom i nacionalno okupljanje. Osnivanje će biti ovaj vikend. "Osobnim magnetizmom ćemo privući ljude", rekao je Radić.

Zasad to pokušavaju i sloganom Crno na bijelo. "Mi ćemo zadominirati političkim prostorom i izazvat ćemo domino efekt", nadodao je Radić.

Naziv stranke već izaziva različite komentare. "Jedna strana govori da smo predesno jer će biti da se glasa za dom i nacionalno okupljanje, ali to "za dom" neće biti kažnjivo", rekao je Radić.

Nisu računali na to da je Domino naziv i jedne queer udruge."To Domino ime su možda i uzeli iz čistog hommagea i posvećenosti idejama koje i mi zastupamo", kazao je ironično Zvonimir Dobrović iz udruge Domino.

"Mi smo Dom i nacionalno okupljanje. To što je neka udruga neka druga konotacija, to je na dominu konotacija, znamo što to znači u njihovu svijetu, želim ja njima sve najbolje - oni su udruga, mi smo politička stranka, ne vidim tu neku poveznicu", rekao je Radić.

"Ono što nas je iznenadilo jest da imamo posla sa strankom koja ne zna vlastito ime pretvoriti u akronim. Najtočniji akronim te stranke je DNO, što mi se čini da je nekako i simbolički slično vrijednostima stranke", rekao je Dobrović.

Građani pak imaju druge asocijacije: "Da dominira, da su glavni, dominantno, to je jako pozitivno", "Ono što djeca igraju, Domino", "Ono, kad jedan padne, padaju svi, je li tako?"

Dojučerašnji suradnik ima očekivani komentar. "Mislim da članova imaju koliko ima onih kockica u domino igrici, a drugo, Mario Radić je htio igrati monopol, isto društvenu igru, u Domovinskom pokretu pa mu nije uspjelo. Izgubio je 63-39, tako da mu ja poručujem da najbolje da igra igricu Čovječe ne ljuti se. To je otišlo negdje 400-500 ljudi, to je mislim plafon da je otišlo, od 10.000 i nešto članova Domovinskog pokreta", rekao je Stipo Mlinarić Ćipe.

"Gospodin Mlinarić govori brojke koje su od 39 pa do 600 pa na 400 pa na 300. Gledajte, članarinu u DP je prošle godine plaćalo 1800 ljudi, od tih 1800 ljudi, 1200 ljudi je napustilo Domovinski pokret", rekao je Radić.

Na osnivanju stranke očekuju i goste iz Suverenista, Hrvatskog bila, Bloka za Hrvatsku te članove obitelji Tuđman. Cilj im je nacionalno okupljanje.

"Kandidirat ću se za predsjednika i bit će tri potpredsjednika, neće biti jedan zamjenik predsjednika. Prijedlog našeg Inicijalnog odbora će biti da to budu Igor Peternel, Branka Lozo i Damir Biloglav", rekao je Radić.

Nakon osnivanja najavljuje pregovore s Vladom, o čemu će, kaže, ovisiti hoće li biti dio parlamentarne većine.

Pročitajte i ovo POREZ NA NEKRETNINE Imamo računicu koliko će poreza plaćati mali iznajmljivači, neki gradonačelnici nezadovoljni prijedlogom: "Vlada ne razumije ključnu razliku"

Pročitajte i ovo Opsadno stanje Policija opkolila kvart u Beogradu, pronađena garaža puna oružja: U sve su umiješani Hrvati?