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Odvoz smeća poskupljuje, ali ne svima: "U tom slučaju, imat će jednu od najnižih cijena u Hrvatskoj"

PišeDNEVNIK.hr, 22. srpnja 2026. @ 21:20 komentari
Bogatstvo u smeću
Bogatstvo u smeću Foto: Dnevnik Nove TV
Baranjska čistoća morala je poduzeti novi korak jer Ministarstvu po toni otpada sad moraju platiti 30 eura, za godinu dana 35, a za dvije 40.
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