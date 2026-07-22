Odvoz smeća poskupljuje, ali ne svima: "U tom slučaju, imat će jednu od najnižih cijena u Hrvatskoj"

U Baranji, mještani Belog Manastira i okolice odvoz smeća plaćat će skuplje, ali samo ako se ne odluče na kompostiranje. Takvu opciju, ponudila im je tvrtka koja se bavi tom komunalnom djelatnosti. Iako to poskupljenje nije veliko, otkrilo je veliku priču o kojoj se već naveliko priča. Deponiji nestaju, a grade se centri za gospodarenje otpadom, jer otpad je bogatstvo i na njemu se može itekako zaraditi.

Damir Paulić, Direktor Baranjske čistoće istaknuo je da će građani, ako se odluče na kompostiranje, imati jednu od najnižih cijena u Hrvatskoj za odvoz - 9,99 eura. Bez toga 11,2 eura. Ipak, to je više opcija za one koji žive u kućama, jer u stanovima i zgradama, teško će se kompostirati, ali i tamo su Baranjci osviješteni i sortiraju otpad.

Bogatstvo u smeću Foto: Dnevnik Nove TV

"Treba dolje imat jedna prostorija i onda čim razdvajaš u kuhinji, možeš tako odnijeti dolje u podrum", predlaže Marica iz Belog Manastira.

No otpad je - bogatstvo. I Drava International, do požara, nije tajna, imala je milijunsku profit prerađujući plastiku, a upravo je to i namjera Europske unije koja gasi odlagališta smeća, a na njima gradi - centre za gospodarenje otpadom.

Bogatstvo u smeću Foto: Dnevnik Nove TV

"Sve deponije će biti zatvorene, to jest nema izgradnje deponija, nema proširenja, već idu čisto sanacije. 2017. mi smo imali 10.000 tona otpada koje je završavalo na deponiji, danas imamo 5000 tona", rekao je Paulić. "Moguće je, ali ne znači da smo postigli cilj. Tu količinu i dalje treba smanjiti."

Cijelu priču pogledajte u prilogu reportera Nove TV, Tina Kovačića.