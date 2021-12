Inovativnost u hrvatskoj oftalmologiji počela je prije gotovo 24 godine vizijom prof. dr. sc. Nikice Gabrića i osnivanjem Specijalne bolnice za oftalmologiju Svjetlost. Danas Klinika Svjetlost u suradnji s najvećim i najboljim kompanijama radi na inovacijama na svjetskoj razini.

Kvaliteta, iskustvo, znanje, tradicija, najnovija i najbolja tehnologija su ono što nas diferencira od konkurencije. S preko 450 000 pacijenata, više od 150 000 obavljenih operacija, 7 centara u 4 različite države nam omogućuje da budemo savršen partner vodećoj svjetskoj kompaniji u području oftalmologije Johnson & Johnson Vision, te da surađujemo na 3 različite studije. Dvije su bile za intraokularne leće, a jedna je za uređaj. Symfony i najnovija intraokularna leća Synergy Toric II koja uklanja dioptriju na svim udaljenim. Treća studija i jedan od lasera koji su razvijeni u Klinici je Catalys koji se koristi za laserske operacije mrene. Radeći na njegovom razvoju Klinika Svjetlost je predvodnik i lider na tržištu laserskih operacija mrena. Uz pomoć stručnjaka Klinike Svjetlost rezultati laserskih operacija katarakti dovedeni su do zlatnog standarda koji je do sada predstavljala ultrazvučna metoda.

PR Foto: PR



Također Klinika Svjetlost zadnjih godinu dana intenzivno radi na razvoju nove generacije lasera za njemačku kompaniju SCHWIND koji se koristi prilikom operacija laserskog skidanja dioptrije. Nekada se iz Hrvatske odlazilo u svijet po znanje, iskustvo i tehnologiju, a sada mi imamo tu čast da svaki tjedan ugostimo kolege iz drugih zemalja koji dolaze vidjeti i naučiti što nas čini najboljima.



Radi ono u što vjeruješ je jedan od mota Klinike Svjetlost i njenih zaposlenika, a dokaz tome su liječnici koji su se i sami podvrgnuli laserskom skidanju dioptrije, te ugradnji leća, uključujući i prof. dr. sc. Nikicu Gabrića kojem su ugrađene Synergy i Symfony leće.





Nova inovativna, tailor made usluga Cornea Lux razvijena je isključivo unutar Klinike Svjetlost. Razvili su je naši stručnjaci i njome se liječe bolesti i ožiljci rožnice na pacijentima kojima su rekli da je nemoguće ispraviti njihov vid ili da je jedini način transplantacija rožnice. Transplantacija je zahtjevan postupak, s rokom trajanja i dugim vremenom oporavka. Uz moguće komplikacije i teškom potragom odgovarajućeg transplantanta ti postupci su vrlo rijetki, ali liječnici Klinike Svjetlost nisu odustali. Uz pomoć Europske unije i Europskog fonda za regionalni razvoj koji je sufinancirao projekt, nabavu potrebne opreme i sufinanciranje plaća liječnika koji su radili na njemu pronašli smo rješenje. Svako oko je specifično i uz najbolje dijagnostičke uređaje možemo kreirati modele za liječenje prilagođene svakom pacijentu i njegovom oku s kombinacijom potrebnih zahvata. Do ovog trenutka novim protokolom je izliječeno 130 pacijenata. To su pacijenti od posebnog značaja jer do dolaska kod nas njihov bolji vid nije bio opcija. Rezultati koji su ostvareni i poboljšanje vida kod tih pacijenata je značajno i ostvareno sa puno lakšim zahvatima, manjim vremenom oporavka.