Nova akcija USKOK-a: U tijeku su uhićenja, procurilo tko je glavni osumnjičeni

U tijeku su uhićenja više ljudi na području Zadarske županije, zbog sumnje da su počinili koruptivna kaznena djela, izvijestio je jutros USKOK.

U priopćenju navode da će, nakon ispitivanja osumnjičenika, donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom slučaju.

Slučaj se vrti oko policijske službenice Policijske postaje Pag, kako doznaje portal Index, koja je pod sumnjom da je raznim osobama odavala podatke iz policijskog sustava.

Portal navodi da je policajka izvlačila podatke o prebivalištima građana koji žive na Pagu te da istražitelji sumnjaju da je to radila na zahtjev kćeri bivšeg gradonačelnika Paga Ante Fabijanića, kao i da se sumnja da je podatke od nje tražio i paški ugostitelj i vijećnik Branimir Paro Vidolin.

Podsjetimo, bivši gradonačelnik Ante Fabijanić uhićen je prije nešto više od godinu dana, u lipnju 2025., a USKOK je krajem godine podigao optužnicu protiv njega i još tri osobe. Tereti ga se da je iz gradske blagajne izvukao novac za fiktivni posao kako bi tim novcem njegov vozač, i osoba od povjerenja, mogao platiti porezni dug. Time je grad oštećen za 16.300 eura.