Posljednjih godina brojne vozače sve više privlači ugradnja plinske instalacije u benzinska vozila, a sada im je to još povoljnije uz Ininu akciju koja uključuje 2000 kuna na INA kartici.

Nakon relativno brzog povrata početne investicije vožnja na plin može biti upola jeftinija u odnosu na pogon benzinom. Ako se uzme za primjer automobil koji prosječno troši 8 litara benzina na 100 kilometara te godišnje prijeđe prosječno 12.500 kilometara, ušteda u finalu iznosi otprilike 4.500 kuna godišnje ili oko 50 posto. Treba pritom napomenuti kako je jedinična prosječna potrošnja autoplina nešto viša u odnosu na benzin, radi specifične gustoće proizvoda, pa vozilo koje prosječno troši 8 litara benzina na 100 kilometara, trošit će otprilike 9 litara na 100 kilometara autoplina. Iznos uštede ovisi o tipu motora automobila, prosječnoj potrošnji i prijeđenim kilometrima, pa će iznos ušteda u svakom individualnom slučaju biti drugačiji, a naš primjer je isključivo informativnog karaktera.



Autoplin se smatra alternativnim gorivom sukladno Direktivi Europske unije 2014/94, a u odnosu na druga fosilna goriva ima najmanje utjecaja na okoliš jer izgara bez dima, čađe i neugodnih mirisa. *Istraživanja pritom pokazuju da se vožnjom na autoplin u okoliš ispušta 75 posto manje ugljičnog monoksida, 85 posto manje čestica čađe, 40 posto manje dušikovih oksida te 10 posto manje ugljičnog dioksida nego prilikom vožnje na benzin. U odnosu na dizelsko gorivo razlike su još izraženije, osim kad je riječ o CO2. Također, autoplin u odnosu na benzin smanjuje emisije toksina i drugih tvari poput benzena i toluena do 96 posto.



Ovog proljeća i ljeta INA ponovno pokreće uspješnu akciju ugradnje plinske instalacije u benzinska vozila s ciljem osvještavanja i poticanja razvoja tržišta autoplina. U dosadašnjim Ininim akcijama više od 2000 vozača se odlučilo na ugradnju plinske instalacije u vozila, a kako i ne bi kad su pogodnosti odlične. Akcija uključuje ugradnju vrhunske plinske instalacije od strane ovlaštenih servisera s 2 do 5 godina jamstva na sustav, po cijeni od 6.500** kuna s uključenih 2.000 kuna za autoplin na INA kartici. INA autoplin dostupan je za punjenje na Ininim maloprodajnim mjestima, a njegova kvaliteta usklađena je s europskom normom za autoplin EN 589.



Akcijska ponuda vrijedi od 1. travnja do 15. srpnja 2021. godine, a uključeni iznos na kartici može se potrošiti na Ininim maloprodajnim mjestima u periodu od godine dana od aktivacije kartice.

*Navedeni postoci temelje se na podacima iz dostupnih istraživanja na području EU te su isti navedeni u procijenjenome okvirnom rasponu i isključivo su informativnog karaktera

**jednokratno gotovinsko plaćanje, vozila s četiri cilindra; cijena ovisi o odabranom plinskom sustavu