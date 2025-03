Njima je prekipjelo! "Iza ministra će ipak ostati nešto, a to je naziv Fuksica!"

U srijedu počinje štrajk u školama, na fakultetima i institutima! Koliko će djelatnika štrajkati - ovisi od škole do škole. Ima i onih gdje će svi u štrajk. Sindikati su u utorak došli pod prozor Vijeću koje se bavi koeficijentima. Kažu - pritiskom su ih ipak natjerali da se anagažiraju.

Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja kaže kako je ovo u utorak bila druga sjednica u razmaku od 10-ak dana.

"Prije toga smo imali period od godinu dana gdje vijeće nije napravilo ništa i imalo jedan jedini sastanak", rekao je.

Nestrpljivo čekaju rezultate sastanaka. Za to vrijeme ravnatelji se spremaju za štrajk. U školi ravnateljice Suzane Hitrec, predsjednice Udruge ravnatelja srednjih škola gotovo svi će u štrajk.

"Nastavnici koji rade će održati iz svog djelokruga neku nastavnu jedinicu i to ne samo za razred koji trenutno imaju po rasporedu, nego i za učenike koji dođu u školu", kaazala je.

Kaže da je takvih malo.

Malo koji ravnatelj je htio pred kamere. Bilo je i onih koji su rekli kako neće uspjeti održati nastavu, pa ni pisanje nacionalnih ispita.

"Možda u nekoj školi ako bude 100% članstva štrajkalo neće biti škole, u tom slučaju će se djeca vratiti kući. Pozivanje na neslanje djece u školu nije odobreno od strane Ministarstva", kaže resorni ministar Fuchs.

Tko dođe u školu, kažu ravnatelji, bit će zbirnut, a koliko će djelatnika štrajkati, to varira od škole do škole.



"U nekim školama su to svi, negdje većina, to su srednje škole. Ustvari ima malo srednjih škola koje u potpunosti rade", kaže Hitrec.

Ministar i dalje ponavlja kako nema razloga za štrajk, a njim se slaže i ministar rada Piletić koji se obrušio na sindikalista Stipića. Poručuje, djeci će se u srijedu omogućiti boravak u školi.

"Unatoč komentaru kolege Stipića da njega nije briga što će biti s djecom. To niti je pedagoški, niti je u duhu jednog učitelja, ali dobro, to njemu na dušu", kaže Piletić.

Predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić tvrdi da u školama svjedoče klasičnom zastrašivanju prije štrajka. Za one koji će u štrajk je, kaže, batina, a mrkva za one koji će pristati umjesto njih ući u učionice.

"Umjesto nas ući u one dvorane gdje će se održavati nacionalni ispiti i pod a) odraditi taj posao umjesto nas, a pod b) pristati da im taj posao bude dodatno plaćen".

I dodaje - iza ministra Fuchsa će ipak ostati nešto.

"Što će ga nadživjeti sigurno, a to će se zvati Fuksica, a to će biti ono što će kolege i kolegice primiti kao naknadu za miniranje ovog štrajka. Drage kolegice i kolege, nemojte da vas za 10 ili 20 godina u vašim zbornicama prati ''to je onaj koji je uzeo Fuksicu''. Dakle, nemojte si to dopustiti", kaže Stipić.

Najveći sindikat - onaj Hrvatskih učitelja - neće u štrajk. Čelnica tog sindikata, koja, inače, sjedi i u Vijeću koje treba riješiti pitanje koeficijenata, kaže da je štrajk upitne zakonitosti.

"A odgovorni čelnici ne vode zaposlenike u štrajk upitne zakonitosti s informacijom da neće biti plaćen i naravno sa zahtjevima koji ovakvi kakvi jesu ne mogu tom postupku da i ima volje obje strane biti realizirane i pravno valjane", poručuje Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja.

"Ja bih podsjetio kolegicu i sve one koji propitkuju zakonitost štrajka da je 2019. štrajk upravo bio pokrenut zbog redefiniranja uredbe o koeficijentima. Druga stvar, mi u svojih pet zahtjeva imamo pitanje osnovice", rekao je Zrinko Turalija iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Štrajk je - poručuju - legitiman i u njega u srijedu kreću punim pogonom.

