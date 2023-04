Nizozemski sud donio je presudu da se tražitelji azila ne mogu deportirati u Italiju. Također su zabranjene deportacije u Grčku, Maltu i Hrvatsku, odlučio je Sud.

Najviši nizozemski opći upravni sud presudio je da tražitelje azila ne mogu vratiti u Italiju jer riskiraju da ondje završe kao beskućnici, čime se krše njihova ljudska prava.

The Netherland’s highest general administrative court, the Council of State, has ruled that asylum seekers can’t be sent back to Italy as they risk ending up homeless there, which violates their human rights.



Deportations to Greece, Malta & Croatia are also banned.