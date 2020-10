Policajac ozlijeđen u pucnjavi ispred zgrade Vlade stabilno je i izvan životne opasnosti, no njegovo je zdravstveno stanje i dalje teško. Kako doznajemo, liječnici se za sada nisu odlučili izvaditi metak koji je zastao u kuku.

Nikola Kajkić, predsjednik Nacionalnog sindikata policije MUP-a, čiji je ozlijeđeni policajac član, za DNEVNIK.hr rekao je da je s policajcem komunicirao preko njegova brata, također policajca.

"Ja sam došao u Zagreb, htjeli smo mu ići u posjet, no to je bilo nemoguće zbog situacije koja je trenutačno u bolnicama zbog koronavirusa, ali i njegova stanja nakon jučerašnje složene operacije", kazao je Kajkić i dodao da je ozlijeđeni policajac izvan životne opasnosti.

"Međutim, taj jedan metak u kuku mu je ostao. Liječnici se nisu usudili vaditi taj metak van jer je jako blizu arterije koja vodi iz donjeg dijela tijela prema srcu. Bila je bojazan da bi se moglo napraviti više štete nego koristi u ovom trenutku", dodao je Kajkić.

Navodi da ozlijeđeni policajac u utorak tijekom dana nije imao funkciju u lijevoj šaci, tako da su tu oko toga zabrinuti. "Iskreno vjerujemo da će se to kroz izvjesno vrijeme rehabilitacijom oporaviti i da će se funkcija šake povratiti. I tu su liječnici malo u strahu", opisao je Kajkić.

Napad trajao 16 do 17 sekundi

Navodi da su liječnici procijenili kako je manji rizik za metak u kuku da se on za sada ne dira. "Jedna ruka je sanirana, to je u redu, šaka ima funkciju. Na drugoj ruci ima dva prijeloma. Dva metka su išla u dvije ruke. Na drugoj ruci je, kako sam rekao, problem s funkcijom. Nadamo se da će to doći na svoje", rekao je Kajkić.

Kaže da je cijeli napad trajao oko 16, 17 sekundi, prema snimkama videonadzora.

"Njegovo kretanje od ulaznih vrata Vlade prema uglu zgrade, nekih pedesetak metara, bilo je nesvjesno. Nije čak bio svjestan ni teške posljedice ranjavanja. U trenutku kad je došao malo k sebi, onda se srušio", dodaje Kajkić i ističe da su tada do policajca došle i kolege kako bi mu pomogle.

Za videosnimku napada kaže da je nije vidio. "Prva mu je priskočila u pomoć kolegica i trgovkinja iz obližnje trgovine. Kolegica, koja je povjerenica u našem sindikatu, radi s njim. U tom trenutku radila je na unutarnjem osiguranju. Kolega je bio na vanjskom osiguranju", opisao je.

U jednom trenutku u sanitetskom vozilu izgubio svijest

"Ona je dotrčala, kao i trgovkinja i krenule su zvati hitnu. Kolegica je bila uz njega i u vozilu saniteta i izvješćivala o njegovu stanju. Ozlijeđeni je policajac u jednom trenutku u sanitetskom vozilu izgubio i svijest, ali to je logično s obzirom na to da je izgubio dosta krvi", objasnio je Kajkić.

Nikola Kajkić (Foto: Dnevnik.hr) Foto: DNEVNIK.hr

Kaže da će Nacionalni sindikat MUP-a ozlijeđenome kolegi isplatiti jednokratnu pomoć od 7500 kuna, a u dogovoru s osiguranjem će mu pokriti sve troškove liječenja i rehabilitacije koji su izvan okvira HZZO-a.

"Sindikat će pokriti i sve oblike pravne pomoći, s obzirom na to da u ovoj državi ništa ne ide lagano, nego sve mora ići papirnato, sudskim ili nekim drugim putem. Tu ćemo zaštititi njegova prava i interese nakon oporavka koji će vjerojatno dugo trajati. Za vrijeme bolovanja je na maloj plaći, nema dodataka za noćni rad, smjenski rad, rad vikendom i ostalo", najavio je Kajkić.

Događaj smatra propustom policije

Događaj u kojemu je policajac ustrijeljen ispred zgrade Vlade smatra propustom policije.

"Ministar Božinović zaprimio je na sjednici Vlade uputu premijera da izradi plan ili sigurnosnu prosudbu osiguranja Međutim, to se nije dogodilo. Taj plan se napravi za 48 sati, a sve mjere se mogu provesti u roku od pet do sedam dana", ističe Kajkić.

"Ministar je morao dati nalog ravnatelju policije, on daje nalog načelniku UPPS-a. To je služba koja vrši unutarnje i vanjsko osiguranje objekata i štićenih osoba. Oni opet ispod sebe imaju sektore - odjel štićenih objekata i odjel štićenih osoba. Jesu li oni tu uputu spustili hijerarhijski dolje kako su trebali spustiti - to je upitno", objasnio je i dodao da će Unutarnja kontrola obaviti svoj posao.

"Ja želim vjerovati da je ministar Božinović dao nalog ravnatelju. Sumnjam da on to nije proslijedio dalje. Ali u hijerarhiji je to negdje sigurno zakazalo jer to ne iziskuje preveliku tehničku opremu i pomagala. Policija ima svoje pancirne prsluke. Oni su neprikladni za osiguranje zgrade, no moglo se napraviti prvi i drugi 'sigurnosni prsten'", navodi i objašnjava da bi to značilo na širem području Markova trga 'filter' gdje bi Interventna jedinica policije stajala s dugim cijevima kao u zapadnim zemljama.

Smatra da je ovo bio propust već nakon lubenica. "Možda i prije toga, kad je bačen izmet ispred Vlade. Bila je i sol u međuvremenu", podsjetio je Kajkić i dodao da bi se takvim osiguranjem provjeravali sumnjivi prolaznici i njihove torbe.

"Žalosno je što se morao dogoditi ovaj nesretni događaj da bi se taj sustav unutar MUP-a koji vodi o sigurnosti štićenih objekata i osoba malo trgnuo i promijenio neke stvari", zaključio je Kajkić i podsjetio da postoje i tehnička pomagala, poput visinskih rendgena koji skeniraju osobe i koji bi spriječili propucavanje koje se dogodilo.