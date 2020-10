Ravnatelj KBC-a Sestre Milosrdnice za DNEVNIK.hr u utorak ujutro rekao je kako se mladi policajac, ranjen jučer pred Vladom, dobro oporavlja.

Stanje policajca koji je jučer ujutro ranjen u napadu pred zgradom Vlade na Markovu trgu komentirao je dr. Mario Zovak, ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice.

Zovak je kazao kako je 31-godišnji policajac dobro.

"Stabilno je, oporavak zasad ide po planu. Operirana ruka je topla i pacijent pomiče prste", rekao Zovak za DNEVNIK.hr.

Mladi je policajac u napadu automatskom puškom teško ranjen te je zadobio četiri prostrijelne rane - dvije na lijevoj ruci, jednu lumbalno lijevo i jednu glutealno desno. Dr. Zovak još je jučer pojasnio kako je utvrđeno da unutarnjih ozljeda nema, ali su hici uzrokovali prijelome kostiju i oštetili krvne žile.

Najteže je bila ozlijeđena lijeva ruka, na njoj je operacija potrajala nešto duže od planiranog zbog oštećenih tetiva i živaca.

"Bit će potrebno nekoliko kirurških zahvata na lijevoj ruci. To su teške tjelesne ozljede i nadam se da će to biti adekvatno zbrinuto, sve šanse postoje da će biti liječeno na odgovarajući način. Došlo je do znatnog gubitka krvi, ali to je nadoknađeno i stabiliziran je. Te su rane zahtjevne za izlječenje, ali vjerujem u potpuno očuvanje funkcije ruke", kazao je u ponedjeljak dr. Zvonimir Puljiz, šef smjene kirurgije u KB-u Sestre milosrdnice.