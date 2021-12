Prednostima Telemachove 5G mreže već danas svjedoče korisnici Zagreba, dok će do iduće turističke sezone 5G signal biti dostupan na području cijele Hrvatske.

Zamislite mrežu superiornih performansi čije bi brzine omogućile preuzimanje i učitavanje filmova, igrica, audio i e-knjiga, omiljenih glazbenih albuma i velikih količina podataka u sekundama – i to sve uz manji utrošak energije nego do sada. S 5G mrežom to je moguće, još i mnogo više, jer upravo ova tehnologija omogućava značajan tehnološki iskorak i bolje korisničko iskustvo u mnogim područjima.



Prozor u budućnost uz Telemachovu 5G mrežu



Budućnost 5G mreže donosi Telemach koji posljednjih godinu dana ubrzano gradi 5G mobilnu mrežu kako bi korisnicima pružio vrhunsko 5G korisničko iskustvo, uz gigabitne brzine te veću pouzdanost i stabilnost internetske veze koja omogućava istovremenu komunikaciju između velikog broja povezanih uređaja. Prednostima Telemachove 5G mreže već danas svjedoče korisnici Zagreba, dok će do iduće turističke sezone 5G signal biti dostupan na području cijele Hrvatske.



Kako bi korisnici što prije zakoračili u budućnost Telemach je osigurao vrhunske uređaje po povoljnim cijenama koji podržavaju 5G mrežu budućnosti, kao i mobilne pakete Start, Top i Unlimited koji uključuju 5G brzine bez dodatne naknade za nove i postojeće pretplatnike te neograničene minute i SMS-ove. Uz to, Unlimited paket nudi i mogućnost korištenja jednog od vodećih svjetskih glazbenih servisa TIDAL, koji nudi pristup preko 80 milijuna pjesama u Hi-Fi zvuku.



Pametni domovi i gradovi



Najnovija generacija mobilne telefonije omogućit će još brži razvoj Interneta stvari (IoT), pametnih domova i pametnih gradova, gdje su svi uređaji međusobno povezani i razmjenjuju informacije pa će inovacije kojima već svjedočimo moći ostvariti svoj puni potencijal te značajno poboljšati svakodnevni život ljudi i omogućiti održivi razvoj društva.



Tako nam u skorijoj budućnosti mogućnost učinkovitog upravljanja hladnjacima koji javljaju koje namirnice nam nedostaju ili zvučnicima koji biraju odgovarajuću glazbu za svaku priliku, neće zvučati kao djelić SF scenarija. Neće nas čuditi niti autonomna vozila koja će putem 5G mreže moći primati i dijeliti podatke s drugim vozilima ili semafori koji će se automatski prilagođavati stanju na prometnicama. Medicinski zahvati izvodit će se na daljinu uz pomoć robotike, umjetne inteligencije i virtualne stvarnosti koja će imati široku primjenu i u drugim industrijama, a zahvaljujući pametnijem i efikasnijem raspoređivanju energije u pametnim gradovima, digitalizacija će minimizirati ne ekološke proizvodne proces zbog čega će u konačnici profitirati i globalni ekosustav.