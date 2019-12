Nezavisni sindikat carinika Hrvatske upozorio je u srijedu na probleme u Carinskoj upravi navodeći da u njoj vladaju "kaos i diktatura" te je podržao Carinski sindikat Hrvatske u zahtjevima za povećanjem koeficijenata te najavi štrajka i sindikalnih akcija.

"U carini je svojevrstan kaos i diktatura, vlada sustavna i kontinuirana diskriminacija službenika i sindikata, nezakonito se postupa prema radnicima, uskraćuje im se pravo na edukaciju i obrazovanje", stoji u priopćenju predsjednika Nezavisnog sindikata carinika Željko Popović.

Popović je dao podršku Carinskom sindikatu Hrvatske, koji zahtijeva veće koeficijente za djelatnike u carinskoj službi te upozorio na pritiske ravnatelja Carinske uprave Hrvoja Čovića prema sindikalnim članovima i čelnicima.

Roditelji njegovatelji prosvjedovali pred Ministarstvom: Obratile im se savjetnice ministrice, prosvjednici ih prekinuli

Čelnik sindikata Preporod o detaljima pregovora: Plenković je ultimativno zatražio jednu ključnu promjenu

"Ravnatelj izolira sindikate, usmjerava carinike u 'ispravne reprezentativne' sindikate te vrši pritisak na članove da se ispišu iz sindikata. On očito želi imati 'svoje sindikate' kojima će on narediti i govoriti što da rade. To je upravo dokazao s odnosima prema sindikatima, gdje nekima nudi sve uvjete za rad, a drugima ništa, čak pokušava onemogućiti sindikate u radu i djelovanju, što je evidentno kazneno djelo", stoji u pismu.

Dodaje da je Čović za neispravan rad i nejednako postupanje prema službenicima prijavljen pučkoj pravobraniteljici Lori Vidović.

"Postoje prijave službenika za sustavnu diskriminaciju, carinici se trenutačno plaše jer im se prijeti. Tražili smo i zaštitu sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti", poručio je Popović.

Također, Popović je demantirao navode ravnatelja Carinske uprave da sindikati nemaju pravo organizirati štrajk.

"Ravnatelj navodi neistinu da carinici ne mogu štrajkati, jer nisu u 'reprezentativnom sindikatu', što zapravo nije istina. Ujedno dokazuje da on na takav način usmjeruje carinike, vrši pritisak i plaši, posredno se miješa u rad i sindikalno djelovanje, što je zakonom zabranjeno čak i u pokušaju i daje im posredno upute u koje sindikate da se učlane", tvrdi Popović.

Pravo sindikata na štrajk definirano je Ustavom, to valjda svi znaju i ne treba posebno i dodatno objašnjavati. Između ostaloga, ja sam vodio uspješan štrajk carinika još davne 2003. godine, a uključit ćemo se i sada", poručio je u priopćenju, koje je naslovio i pučkoj pravobraniteljici. (Hina)