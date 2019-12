Jako i olujno jugo i obilna kiša pogodili su u petak Istru, Primorje i dio Dalmacije. U gorju je pao snijeg.

U petak je Istru, Primorje, dio Dalmacije i Gorski kotar pogodilo nevrijeme. Olujno jugo i obilna kiša stvarali su probleme u priobalju, a niske temperature i snijeg u gorskom dijelu.

U Rovinju je palo čak 86 mm kiše, voda je izvirala na šahtovima u gradu. Vode je bilo i na cestama na području Poreča, javio je Istramet.

Snažno jugo u Voloskom kod Opatije

U Begovom Razdolju u subotu ujutro izmjereno je 45 cm snijega, na Zavižanu 39, Parg-Čabar mjeri 36 cm snijega, na meteopostaji Puntijarka izmjeren je 31 cm snijega, a u Delnicama 25, objavio je DHMZ.

Oborine su tijekom noći uglavnom stale, a na većem dijelu Jadrana se razvedrilo. HAK u subotu javlja da su kolnici mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. U Gorskom kotaru, Lici i sjeverozapadnoj Hrvatskoj na kolniku ima ugaženog i razmočenog snijega.

Na Učki pao snijeg

Jak vjetar u priobalju, mogući odroni

U priobalju puše jak vjetar, povremeno s olujnim udarima. Mogući su odroni. U Gorskom kotaru zimski su uvjeti na većini državnih, županijskih i lokalnih cesta, uključujući staru cestu kroz Gorski kotar između Zdihova i Delnica (DC3). U prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije.

Iz HAK-a vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme. Zbog vjetra, na Jadranskoj magistrali (DC8) između između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Temperature do 16 stupnjeva

S obzirom na to da će temperature zraka u idućim danima biti u plusu, snijeg u Gorskom kotaru mogao bi brzo nestati. Već u nedjelju najniža temperatura zraka bit će od -4 do 1, na Jadranu od 4 do 9, na otocima malo viša, a najviša od 7 do 11 u unutrašnjosti te od 11 do 16 °C duž Jadrana.

Znatno toplije vrijeme od onog na koje smo navikli u prosincu, a u kojem će se maksimalna temperatura danima dizati do 15 stupnjeva potrajat će danima.

Osobama koje boluju od astme i srčanim bolesnicima tegobe bi mogle stvarati jutarnja magla i niska naoblaka. Meteoropati bi mogli osjetiti tegobe poput slabijeg raspoloženja, glavobolje, razdražjivosti i bolova na mjestima ranijih ozljeda, a koje su uzrokovane južinom i temperaturama zraka visokim za ovo doba godine.