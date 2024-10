Nevrijeme ne posustaje, mogući su orkanski udari i poplave: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Kiša pada više manje cijeli dan, a kišovito vrijeme će se zadržati i u petak, s glavninom u četvrtak navečer i petak prijepodne na Jadranu i predjelima uz Jadran. Na prednjoj strani smo duboke doline, gdje nam u jugozapadnoj struji pritječe velika količina vlažnog, nestabilnog zraka. Prizemno, zatvorio se i ciklonalni vrtlog, čiji se ulazak centra nad Jadran očekuje u četvrtak navečer. Centar ciklone nad našim morem čini atmosferu vrlo potentnom za ogromnu količinu kiše na tom području: obala, unutrašnjost Dalmacije, gorski krajevi, poglavito jug zemlje. Tu se očekuje najviše oborine.



Meteoalarm na najvišoj crvenoj razini ostaje na snazi najmanje za prvu polovicu dana u petak pri čemu je fokus na Dalmaciji gdje se u ovom razdoblju do podneva može nakupiti i 150 litara kiše po četvornom metru. To bi značilo i dvostruku mjesečnu količinu oborine za pojedina mjesta. U većini zemlje će ujutro prevladavati oblačno, s kišom, na moru dakle i pljuskovima s grmljavinom. Na kopnu vjetar sa sjevera, prolazno noćas jak, na sjevernom Jadranu olujna bura, u većem dijelu Dalmacije južni i jugozapadni vjetar u okretanju na sjeverozapadni, samo na jugu će još puhati jugo. Jutarnja temperatura, u većini krajeva od 8 do 13, a na Jadranu između 15 i 20 stupnjeva.



U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne većinom oblačno, povremeno s kišom, no ipak rjeđe nego prijepodne. Puhat će vjetar sa sjevera i bit će razmjerno svježe uz dnevni maksimum temperature od 11 do 13 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji manje hladno, s temperaturom oko 15, a i nebo će izgledati povoljnije. Može biti kiše, no ne kao na zapadu i na moru. Tu i tamo provirivat će i sunce.



U gorju i na sjevernom Jadranu prevladavat će oblačno s kišom. Iako na moru cijeli dan može biti grmljavinskih pljuskova, ulje na vatru bit će jaka i olujna bura, koja podno Velebita može imati orkanske udare. Prema otocima puhat će i zapadni i jugozapadni vjetar. U gorju 10-ak, a na moru od 16 do 19 stupnjeva.



U Dalmaciji također nestabilno cijeli dan, iako bi prema večeri vrijeme trebalo biti mirnije, uz smanjenje naoblake. No kroz dan, mjestimice izraženi pljuskovi, pa lokalno može biti i urbanih bujičnih poplava. Južni i jugozapadni vjetar, postupno će okretati na sjeverozapadni koji će u sjevernoj Dalmaciji puhati od jutra. Temperatura, većinom 20-ak do 24 stupnja.

Vrijeme idućih dana

Iza ove obilne oborine, slijedi smirivanje. U subotu će na kopnu još prevladavati oblačno, ponegdje uz malo kiše. Potom u nedjelju suho i djelomice sunčano, osobito poslijepodne, a u ponedjeljak pretežno vedro te toplije.



I na Jadranu u subotu manje oblaka, no moguć je još poneki jači pljusak, prije svega na jugu. U nedjelju još povoljnije, a u ponedjeljak i pretežno sunčano te mrvicu toplije. No za razliku od kopnenih krajeva, na moru je temperatura svih dana viša i relativno ugodna. Za vikend bura i sjeverozapadnjak, potom u ponedjeljak vjetar na kratko slab te onda jugo, u jačanju prema sredini sljedećeg tjedna.



To znači da nas nakon prolazne stabilizacije, sredinom sljedećeg tjedna očekuje nova kiša. No o tom potom. Prvo treba pobrojati sve litre koje se skupljaju ovih dana i pratiti vodostaje.

