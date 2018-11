Svakodnevne neugodne situacije ponekad je teško izbjeći, no budimo realni - one se događaju svima. Svi smo se barem jednom u životu našli takvim situacijama, jer ih nismo mogli predvidjeti i spriječiti. Srećom, i za to ima rješenja. Kako bi spriječili neugodnjake, donosimo vam pet potencijalnih momenata, koje možete lako i efikasno izbjeći pomoću trikova i pritom se ne osjećati posramljeno.

1. Nenadani gosti Koliko puta ste se našli u situaciji da vam se iznenada najave prijatelji, a vi niste doma i ne znate što im imate za ponuditi i kakvo je stanje u hladnjaku, a baš se u tom trenutku nalazite u dućanu? Srećom, tehnologija je toliko uznapredovala da su danas mobilni telefoni pomoću aplikacije spojeni s hladnjakom koji šalje informacije o stanju. U samo par klikova na aplikaciji imat ćete mogućnost pregledavanja unutrašnjosti hladnjaka iz više kuteva i time se poštediti neugode u ovakvim situacijama, a i uštedjeti vrijeme pisanja popisa za dućan, kao i nepotrebnu kupovinu stvari koje vam nisu potrebne.

2. Opet sam zaboravila platit račun! Koliko puta vam se dogodilo da ste zaboravili platiti račune, a shvatili ste kako je danas zadnji dan za plaćanje te pritom niste u mogućnosti otići do poslovnica to riješiti? Srećom, zahvaljujući bankovnim mobilnim aplikacijama, odlazak u banku radi plaćanja računa danas gotovo nije ni potreban. Ukoliko imate m-zaba aplikaciju na svom pametnom telefonu, s opcijom m-foto plati možete u samo par klikova podmiriti sve račune u tren oka skeniranjem 2D barkoda ili slikanjem odreska uplatnice. Pritom ako niste sigurni koji bi ste račun teretili, možete prije plaćanja lako vidjeti raspoloživost sredstava. Sve što vam treba, objedinjeno je u jednoj aplikaciji koju doslovno držite u šaci. Aplikacija vam daje na uvid pregled svih plaćanja koje ste obavili putem aplikacije, a to vam omogućava potpunu kontrolu i pregled troškova. 3. Zaboravljanje imena sugovornika Većina nas često zaboravlja sitnice i to nas može dovesti u neugodnu situacije, a jedna od tih je zaboravljanje imena osobe koju ste netom upoznali. Želite li izbjeći ovu noćnu moru, savladajte par trikova koji će vam pomoći da bolje upamtite s kim pričate.

Kada pružate ruku osobi koju tek upoznajete i kada ona izgovara svoje ime, ponovite njezino ime na glas; ''Patricija, drago mi je. Ja sam Iva.'' kako bi ste svoj mozak osvijestili o imenu osobe. Nerijetko se fokusiramo na ton našeg glasa i izgovora svog imena, a pritom blokiramo pravu informaciju – ime sugovornika.

Kako biste lakše zapamtili ime sugovornika pokušajte ga još povezati s nekom slikom koja vas podsjeća na tu riječ. (npr. Zvjezdana – zvijezda., Ivana – ivančica ili cvijet..)

4. Nezgode na društvenim mrežama Najlakša stvar koju možete naučiti na ovoj popularnoj platformi je kako ''lajkati'' sliku. Toliko je lako da se većini ljudi omakne lajk koju ni u snu ne bi nekome dali.

No, imamo trik i za to. Ako želite pogledati nečije fotografije bez "paranoje od lajkanja", svoj telefon postavite na aerodromski mod, čime ćete u potpunosti isključiti mobilne podatke. Bez pristupa internetu, moći ćete uživati u fotografiji na Instagramu, čak i ako ju slučajno dvaput dotaknete. Ovaj trik s gašenjem interneta, možete iskoristiti ako želite pogledati poruku na Facebook-u ili primjerice Viberu, bez da date do znanja da je ista pročitana. Praktično, zar ne? 5. Neugodna tišina Postoji tema o kojoj možete uvijek i bilo s kim pričati. Tako barem kažu. No, koliko ste se puta našli u situaciji, kada se tijekom razgovora s ljudima odjednom stvorila neugodna tišina? Mi vam donosimo par trikova koji će tišinu pretvoriti u ugodnu buku u slušnom kanalu.

Izbjegavajte klasično čavrljanje poput komentiranja vremenske prognoze, pitajte za mišljenje, jer jedno je sigurno – svaka osoba ga ima te ćete time potencirati nastanak konverzacije. Pričajte o hobijima, možda se uskladi poneki zajednički interes te će razgovor teći glatko i ugodno.