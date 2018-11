Na predstavi "Petak (za)metak" u kazalištu Histrion dogodilo se nešto što glumci baš i ne pamte. Usred navedene predstave profesorica zagrebačke II. ekonomske škole demonstrativno je ustala i naredila učenicima da napuste dvoranu zajedno s njom jer sadržaj predstave nije prilagođen njihovoj dobi.

Predstava o demografskoj obnovi Petak (za)metak, koja se dotiče i teme seksa, izazvala je negativnu reakciju kod profesorice zagrebačke II. ekonomske škole svojim sadržajem. U jednom trenutku profesorica je procijenila da je sve to previše za njezinih 150 učenika pa je ustala i sve ih redom izvela van iz dvorane kazališta Histrion, piše Antena Zagreb.

Zbog svega toga predstava je nakratko zaustavljena, s obzirom na to da je dvije trećine dvorane činom profesorice ispražnjeno.

Glumica iz predstave Ana Marija Percaić za Antenu Zagreb je rekla kako ništa slično ne pamti da joj se dogodilo u dosadašnjoj karijeri. Pojasnila je da je sadržaj predstave i njezini detalji jasno javno dostupan na internetu te da svi profesori imaju mogućnost i sami prethodno doći na predstavu te prosuditi je li ona primjerena za učenike.

Tako je predstava, u ovom slučaju, umjesto dosadašnjih pohvala iz drugih škola, naišla na nesvakidašnju kritiku.

Javno dostupan sažetak navedene predstave, onako kako je napisan na samoj stranici kazališta Histrion, prenosimo u cijelosti:

"Starohrvatska egida 'Ne bu mene ni’ko jebal' počela je uzimati svoj danak - Hrvatska je pred demografskom katastrofom. Hrvati kao da su zaboravili rađati se, dok i dalje umiru uporno i vješto. Čak i ovi koji se nekim čudom rode, jedva dočekaju stasati kako bi pobjegli glavom bez obzira negdje gdje je navodno bolje, bar dok i sami ne dođu tamo. Ekipa prvog hrvatskog pronatalitetnog cabareta demografske obnove 'U petak - (za)metak!' zadala si je zadatak, stoga, svoje sunarodnjake reeducirati kako se razmnožavati efektivno i efikasno, od prvih koraka, od stoljeća sedmog do devetog mjeseca. Dakle, ako ste mladi Hrvat ili mlada Hrvatica saznat ćete kako i gdje susresti potencijalnog budućeg suosnivača brojne obitelji, kako biti sigurni da je on/ona taj/ta pravi/prava, kako se međusobno zbližiti izbjegavajući sve moguće zamke na putu ka zajedničnom životu i tijekom istoga, kako se brzo i uspješno vjenčati, koja će vam oplođavalačka poza garantirati kakvog nasljednika, kako cijelo to vrijeme biti unutar EU regulativa, ali i što činiti ako proizvodnja zapne, kao i ako ne zapne tj. što sad sa svim tim potomstvom. A sve to garnirano s mnoštvom prekrasnih songova i uzbudljivih statističkih podataka! Ukratko, cabaret je to uz koji ćete uživati, ali koji će vas pritom poučiti, ali i potaknuti, kako da uživate i nakon što se vratite kućama.

Dok mi općimo, još Horvatska ni propala!"