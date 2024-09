Što se događa? U Hrvatskoj nestašica popularnog voća, uvozimo ga iz Turske, Španjolske, Argentine...

Na kišni Dolac iznenađujuća navala kupaca. Ponuda šarolika, ali u njoj nema limuna. Na tržnici su se u subotu žutile jedino mandarine.

Ovo je donekle uobičajeno u ovo doba godine jer se čeka da krene berba, ali nikad nije bilo ovako, kažu nam prodavači.

"Znate što, savki 7,8 mjesec bude visoka cijena kriza, ali ovu godinu pogotovo jako malo ga ima, uopće ga nema skoro", rekao je Amir, prodavač na tržnici.

Većinom jedemo turski limun, ali on se još čeka jer berba nije počela.

Ovaj što trentučano imamo dolazi iz Južne Amerike. Skup je i za prodavače.

"Razlog zašto nema limuna ovdje jer je nama preskupa nabava 2.60, 3.20 za koliko da bi prodamo, za 3 eura ljudi nemaju novca", rekao je Saud, prodavač.

Procjena je da će ova situacija potrajati mjesec dana.

Trenutačno na Dolcu tek dva štanda prodaju limun i to ovaj limun iz Argentine, cijena 3 eura za 1 kilogram. Za 20 dana ponuda bi trebala biti bogatija jer bi trebala stići pošiljka iz Turske i Španjolske pa bi trebala pasti i cijena.

U Hrvatskoj nema puno proizvođača limuna. On opstaje samo na određenim mikrolokacijama. Primjerice u dolini Neretve.

"I to je razlog zašto na našim tržnicama još uvijek nema hrvatskog limuna. Ovaj limun koji se sad prodaje je uvozni očito su se dogodili neki poremećaji na svjetskim tržištima. To je neka situacija na koju mi ne možemo utjecati", rekao je Pavo Delija, proizvođač limuna.

Cijena još nije finalizirana, ali pretpostavlja se da će kilogram biti tri eura.

Teško kažu mogu konkurirati Turcima i Španjolcima jer oni limune koji beru ove jesen mogu prodavati cijelu godinu, a u Hrvatskoj nema skladišta za čuvanje limuna.

"A trgovački centri traže opskrbljivače koji ce proizvod dostavljati cijele godine, zaključuju onda ugovore koje mi kao mali proizvođači ne možemo ispoštivati jer nemamo gdje čuvati limun", nadodao je Delija.

Od cijena građanima kiseli okus u ustima, rađe bi da je on domaći.

Slavica kaže da je jako skup, a da je kvaliteta nikakva, a Linda da je primijetila da je ponuda jako siromašna te da se jako puno uvozi iz južne Afrike i Španjolske.

"Ubijaju male ljude. to neka Vlada malo razmisli o tome, a stalno se busa u prsa, Plenković kako je napravio sve neka pođe i pogleda, nek se makne iz fotelje Banskih dvora", rekla je Karmela Urlić.

Domaće limune imamo od sredine 10 mjeseca do kraja godine jer nemamo što smo ranije već spomenuli skladišne kapacitete. To se može promjeniti uz pomoć europskih fondova. Poslali smo upit Ministarstvu poljoprivrede, ali do zaključenja priloga nismo dobili odgovor.

Pročitajte i ovo stanje u našoj zemlji Boris sije kaos! Čeka li Hrvatsku scenarij iz Češke i Poljske i gdje bi moglo biti kritično

Pročitajte i ovo Apokalipsa zbog Borisa Smrtonosna ciklona pogodila Europu, na stotine ljudi evakuirano u strahu od katastrofe: "Samo je pitanje vremena"