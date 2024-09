Nestabilno i vrlo kišovito vrijeme bliži se svom kraju: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

U subotu ujutro će na kopnu i sjevernom Jadranu biti pretežno do potpuno oblačno. Mjestimice pri tome može pasti i malo slabe kiše, ponajprije u unutrašnjosti. U Dalmaciji manje oblaka i više sunca, već od jutra. Međutim, na krajnjem jugu su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom.

U cijeloj će zemlji biti vjetrovito, pa i hladno. Osobito na Jadranu gdje će puhati umjerena do jaka tramontana. Najniža temperatura od 12 do 15. Na kopnu umjeren sjeverozapadni vjetar i 5 do 9 Celzijevih stupnjeva.



I drugi će dio dana u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti oblačan. Povremeno je moguće malo slabe kiše već tijekom dana, a onda navečer raste vjerojatnost za nju. Vjetar će popodne i osobito navečer ojačati, na umjeren do jak, a najviša će temperatura biti između 12 i 15 stupnjeva, no osjet će, zbog vjetra, biti hladniji.



I u Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne će biti oblačno, povremeno s kišom. Veća mogućnost za nju je navečer. Vjetar će puhati sa sjeverozapada, umjereno, no onda će krajem dana jačati na umjeren do jak tako da će večer biti vjetrovita i prohladna. Danju najviša temperatura od 11 do 13.



U Istri i Primorju pretežno oblačno, uz kraća sunčana razdoblja, a zatim kasno popodne i navečer mjestimice i malo kiše. Puhat će umjerena do jaka bura i tramontana. Najviša dnevna temperatura bit će od 17 do 20 .

Gorski kotar i Lika cijeli dan oblačni, povremeno uz kišu, osobito navečer. Vjetar će ovdje biti slab do umjeren sjeverozapadni, a temperatura 11 do 13, što je za doba godine hladno.



U Dalmaciji će u drugom dijelu subote biti više sunčanih razdoblja, uz promjenjivu naoblaku, te ostaje uglavnom suho. I dalje će puhati bura i tramontana, uglavnom umjereno, na sjeveru povremeno i jako, pa će unatoč suncu biti svježe i hladno. Maksimalna temperatura inače između 19 i 21 na obali, te oko 16 u Dalmatinskoj zagori.

Vrijeme idućih dana

U nedjelju i ponedjeljak na kopnu će još biti oblačno, vjetrovito i hladno, povremeno uz kišu. A u utorak promjenjivo, uz sunčana razdoblja, ali i dalje uz mogućnost za malo kiše. Temperatura će polako rasti, od 14 u nedjelju do 18 u utorak.



Na obali će od nedjelje do utorka biti djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Povremeno može biti malo kiše ili ponekog pljuska, uglavnom u utorak. Puhat će tramontana i bura, a kasnije i levant, tako da će biti pomalo svježe. Jutarnja temperatura inače oko 14, a najviša dnevna oko 21.



Za vikend ćemo imati povoljnije vrijeme nego u četvrtak i petak, uz manje kiše. Na kopnu će biti oblačno, najveća vjerojatnost za kišu je u subotu navečer i nedjelju prijepodne. A na Jadranu više sunca i uglavnom suho. Uz to, ostaje nam svježe, hladno i vjetrovito. Dobra vijest je da će sljedeća dva tjedna biti malo toplija.

