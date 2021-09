Premijeru Plenkoviću tijekom Europskog tjedna sporta na Europskom su trgu ponudili mjerenje indeksa tjelesne mase, no on je to vješto izbjegao.

Europski tjedan sporta otvorio je premijer Andrej Plenković, koji je prošetao Europskim trgom. Dobio je i zanimljiv prijedlog. Naime, izlagači na štandu ponudili su mu mjerenje postotka potkožnog masnog tkiva, no on je to odbio.

Zatim su mu ponudili procjenu indeksa tjelesne mase.

"Dakle, ono što je sastav tijela, indeks tjelesne mase, dakle fitness indeks. Mi smo napravili protokol za procjenu koliko ste vi fit zapravo, s pet testova koji ljudima osvješćuju da znaju u kakvoj su formi“, preporučio mu je izlagač.

No, premijer je i to na kraju ipak izbjegao.

"To su testovi osvješćivanja. A jel' se to može nekako diskretno, a ne baš ovako?“ upitao ih je.

Kako je cijela situacija izgledala, pogledajte u videu.

