Građani će uskoro na mobitele dobivati poruke upozorenja o opasnosti u svojoj blizini. S radom počinje Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama, prvi takav u Hrvatskoj, a prvu poruku građani će dobiti već u subotu - simbolično, kada se testiraju sustavi za uzbunu.

U slučaju da rijeka Sava iznimno naraste Hrvatske vode to će javiti centru 112, a on će pomoću sustava svim građanima poslati SMS poruku s upozorenjem da vodostaj raste, kakva su očekivanja i opasnosti u tom slučaju i što učiniti.

Primjerice - da dignete vrijedne stvari na povišeno. Na taj način funkcionirat će upozorenja svih žurnih službi - od vatrogasaca do DHMZ-a.

Pavle Kalinić, čovjek koji je donedavno upravljao hitnim situacijama u Gradu Zagrebu, komentirao je tu novost s reporterkom Dnevnika Nove TV Petrom Buljan. Skeptičan je oko nove aplikacije, a istaknuo je i niz, prema njemu, loših stvari koje radi gradska vlast.

Petra Buljan, novinarka

"Aplikacija je bila napravljena, recimo, za mobilizaciju civilne zaštite Grada Zagreba. Koristi li se to i postoji li nakon dvije godine demokratskih promjena u Zagrebu - ne znam. To je trebalo napraviti, ali to je samo jedna sitnica što nedostaje u Hrvatskoj", smatra Pavlinić.

Na upit reporterke Buljan koliko bi od pomoći bio ovaj novi alat tijekom potresa koji su pogodili Zagreb, Pavlinić je rekao da su ljudi, bez obzira na alat, bili na terenu. Iskoristio je i priliku reći da se "država nakon tri i pol godine počela uključivati".

"Obavještavanja treba biti u svakom slučaju. Građani Zagreba su dobili letke ako je u pitanju plin, vatra ili potres. Danas bi oni koji su bacili te letke dobili upute na mobitelima što trebaju napraviti. To treba biti disperzirano na područja na koje se odnosi. Dobar je pokušaj, ali znajući ekipu koja to radi, ne očekujem puno", zaključio je Kalinić.

Bez straha u subotu - riječ će biti o testnoj poruci! Nakon testne poruke sustav bi trebao profunkcionirati i garantirati sigurnost svima.

