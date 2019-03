Odluka o izboru ravnateljice Nacionalnog parka Krka - ipak se neće preispitivati. Nella Slavica ostaje na toj poziciji, iako je otkriveno da je u trenutku izbora bila članica dviju političkih stranaka - i HDZ-a i HNS-a. U tu se stranku, podsjećamo, upisala u vrijeme Kukuriku Vlade, dok HDZ-ovu člansku iskaznicu ima još od 2007. Prošli je mjesec brisana iz HNS-ovog popisa. Novoizabrana ravnateljica i dalje o svemu šuti. Ministar Tomislav Ćorić, kojem je na natječaju bila prvi odabir - stranačke iskaznice ne vidi kao problem.

Milijuni kuna koji se slijevaju u nacionalni park Krka. I atrakcija su za tisuće posjetitelja - i dalje su briga nove ravnateljice! Ministar Tomislav Ćorić, kojem je Nella Slavica bila prvi izbor na natječaju, odluku ne misli mijenjati.

"To je neupitno, jer gospođa Slavica nije na čelo NP došla zbog jedne ili dvije iskaznice, već svojih referenci i svog programa i konačno dojma koji je ostavila na razgovoru. Onoliko dugo koliko ona bude radila svoj posao, ona će imati moje povjerenje", rekao je Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša.

Koje, kada je odanost HDZ - u u pitanju, nije opravdala. Jer je članskoj iskaznici te stranke koju ima od 2007. - e, šest godina kasnije pridodala i onu HNS - a.

Crveni karton

Crveni karton od HDZ-ovih partnera na vlasti dobila je prošli mjesec, kada je preuzela funkciju. HNS ni sada - ne podržava njezin potez.

"Pa ukoliko je netko član dvije stranke nije to velika ljudska osobina", zaključio je pak Lovro Kuščević dok je Milorad Batinić rekao kako je "ovo vrlo indikativno, ne podržavamo to u HNS - u. Kada netko osobne ambicije stavlja ispred interesa stranke i pogotovo kada ulazi u političke opcije zbog osobnog probitka - to je nama neprihvatljivo."

Izvori bliski HNS-u uvjeravaju: nije bila aktivna, ali ne znaju je li joj stranka bila odskočna daska za druge poslove. Iako negoduju, izbjegavaju odgovor o tome treba li snositi posljedice.

"O tome ne odlučujemo mi, već osobe koje će predložiti, odnosno, birati", rekao je Milorad Batinić.

Manevar koji je izvela sporan SDP - u

"Tipičan primjer uhljeba, kako drugačije reći!" Nacionalni parkovi hrvatski su dragulji - ali i zlatne koke oko kojih se ne vrte samo ogromne količine novca, podsjeća Marija Alfier.

"To je, očito, primamljivo. Osim toga i pozicija koja omogućava zapošljavanje svih drugih koje žele i to je pozicija moći", dodaje Alfier.

S koje novoizabrana ravnateljica, ni danas ne nudi objašnjenje,

pa ni svoju verziju priče.

