Umjetnička djela kao što su Mona Lisa, Sloboda vodi narod i Velika Odaliska sada putem Samsung The Frame televizora u vašem domu.

Trendovi u uređenju doma sve više naglašavaju važnost vanjskog dizajna uređaja kako bi se idealno uklopili u stil interijera, dok je s druge strane napredak u tehnologiji omogućio da uređaji pružaju beskrajne mogućnosti, donose inovativne značajke i zadovoljavaju želje svojih korisnika. Jeste li znali da tako postoji i pametni televizor koji je u isto vrijeme slika na zidu po vašem izboru, a kad zaželite možete odgledati svoju omiljenu seriju ili film? Upoznajte Samsung The Frame televizor koji će vas provesti kroz magičan svijet umjetnosti!



Umjetnički spektakl u vašem domu



Uokvirena slika na zidu neizostavan je detalj s kojim volimo dodatno ukrasiti naš dom, međutim često ih odlučimo promijeniti kako bi smo interijeru dali novo ruho. Posebnost Samsung The Frame televizora je to što donosi umjetnička djela ravno u vaš dom uz pomoć Art mode značajke. Naime, The Frame sadrži bogatu umjetničku biblioteku uz mogućnost odabira i prikaza više od 1200 remek-djela među kojima možete pronaći i slavan portret „Mona Lise“ svjetski poznatog slikara Leonarda De Vinci-ja, „Sloboda vodi narod“, „Velika Odaliska“ te „Dva lovačka psa vezana za panj“ slikara Jacopa Bassana. Kada je uključen uživate u omiljenoj seriji ili filmu, a kada ga isključite odvodi vas na spektakularnu virtualnu izložbu likovnih djela, a zbog Slim Fit zidnog nosača pametni televizor će uistinu izgledati kao uokvirena slika na zidu.

Kod kupnje televizora vanjski izgled je presudan, a zbog unutarnje tehnologije i značajki napravit ćemo konačni odabir.televizor u vaš dom donijet će potpuno novu razinu prikaza slike i besprijekoran doživljaj zvuka. Ovaj uokvireni šarmer sadržisa stopostotnim volumenom boje što osigurava savršen prikaz slika na velikom ekranu uz živopisne boje koje će zasigurno oživiti vaš dnevni boravak, apobrinut će se za jasan kontrast bez obzira na kut iz kojeg gledate. Zahvaljujući tome i odabrana digitalna umjetnička djela izgledat će baš kao original koji kao da ste ih „posudili“ iz muzeja. Nadalje,prilagođava glasnoću i jasnoću zvuka te osigurava da, unatoč glasnoj okolini, nesmetano uživate u gledanju omiljenog sadržaja uz maksimalnu zabavu!Kako obojiti zidove, kakav namještaj kupiti, koji stil odabrati te s kojim detaljima ga istaknuti samo su neka od brojnih pitanja koja si postavljamo kod uređenja dnevnog boravka. Osim toga, televizor kao glavni akter te prostorije mora zadovoljiti dva uvjeta – vanjski dizajn za savršeno upotpunjavanje interijera te tehnologija za vrhunsku sliku i zvuk. Samsung lifestyle pametni televizori definitivno zadovoljavaju ove uvjete.krase minimalistički i elegantno dizajnirani okviri u različitim bojama koji se pomoću magneta mogu jednostavno postavljati, mijenjati i kombinirati. Samsung The Serif sadrži zaokruženi dizajn u 360 stupnjeva zbog kojeg će sa svake strane izgledati besprijekorno, a zahvaljujući odvojivim metalnim nožicama može se pozicionirati samostalno ili na određeni namještaj. Samsung The Sero postao je prava senzacija zbog rotirajućeg zaslona koji se može postaviti vodoravno i okomito, dok njegovatehnologija jednostavno zrcali sadržaj s vašeg pametnog telefona na veliki zaslon televizora.

Jedinstveni dizajn, vrhunske značajke koje daju besprijekornu sliku i zvuk te inovativna umjetnička biblioteka predstavljaju pametne televizore koji donosi pravi umjetnički spektakl u vaš dom.

