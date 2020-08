Na Biokovu nastale velike gužve nakon otvaranja Nebeske šetnice sa staklenim tlom nad morskom provalijom, no turisti kažu da je doživljaj vrijedan čekanja.

Iako je otvorena prije četrdesetak dana, Nebeska šetnica na Biokovu već je pravi hit među turistima. Navala na novu atrakciju koja ima stakleno tlo tolika je da se na ulazak u park prirode čeka najmanje jedan sat, a vožnja uskim biokovskim cestama još najmanje jedan sat.

No po dolasku na šetnicu, na visini od tisuću 228 metara nad morem, gužva se zaboravi i većina kaže, vrijedilo je čekati. "Velika su čekanja, velika je navala, ljudi su zainteresirani, evo i ja sam uzbuđena i jedva čekam", ispričala nam je Tatjana iz Našica.

Denis iz Njemačke kaže kako su čekali čak dva sate te je dodao kako se nada da će konačno i stići do nje. No nije jedini. Neki su čekali od devet sati ujutro pa sve do podne. Ali svi su složni kako se isplatilo jer je pogled veličanstven.

"Da bismo očuvali prirodu mi smo se organizirali tako da svakih sat vremena puštamo u park 25 automobila, koji idu do skywalka i naravno, ako žele dalje do svetoga Jure", objasnio je ravnatelj parka prirode Biokovo Slavo Jakša.

