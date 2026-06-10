Planirate kupovinu? Donosimo vodič kroz radno vrijeme prodavaonica ove nedjelje

Radno vrijeme razlikuje se od lokacije do lokacije, pri čemu neke trgovine rade skraćeno, dok su pojedini centri otvoreni tijekom cijeloga dana.

Savjetujemo da prije polaska provjerite točnu adresu i radno vrijeme prodajnog mjesta u vašoj blizini kako biste izbjegli nepotrebne odlaske.

Superkonzum

Osijek:

Ulica Hrvatske Republike 21, Osijek (08:00–13:00)

Split:

Put Stinica 1, Split (08:00–14:00)

Kralja Držislava 22, Split (07:00–21:00)

Lidl

Zagreb:

Ilica 201, 10000 Zagreb (08:00–21:00)

Lastovska ulica 42, 10000 Zagreb (08:00–21:00)

Ive Robića 4, 10000 Zagreb (08:00–21:00)

Slavenskog 1, 10000 Zagreb (08:00–16:00)

Huzjanova ulica 4, 10090 Zagreb (08:00–21:00)

Velimira Škorpika 25, 10000 Zagreb (08:00–18:00)

Rijeka:

Radnička 35, 51000 Rijeka (08:00–21:00)

Petra Jurčića 2a, 51000 Rijeka (08:00–21:00)

Split:

Put Lore 4, 21000 Split (08:00–21:00)

Vukovarska ulica 190, 21000 Split (08:00–21:00)

Kralja Držislava 24, 21000 Split (08:00–23:00)

Plodine

Rijeka:

Ulica Trninina 3, Rijeka (07:00–21:00)

Labinska ulica 51A, Rijeka (07:00–22:00)

Nedjeljno radno vrijeme drugih trgovačkih lanaca potražite na radne-nedjelje.com.

Interspar

Zagreb:

Kolakova 14, Dubrava, Zagreb (07:00–21:00)

Avenija V. Holjevca 62, Zagreb (08:00–21:00)

Jankomir 33, Zagreb (07:00–21:00)

Škorpikova 34/2, Zagreb (08:00–20:00)

Rijeka:

Liburnijska ulica 1, Rijeka (07:00–21:00)

Split:

Josipa Jovića 93, Split (08:00–22:00)

Tommy

Rijeka:

Kvaternikova 65, Rijeka

Split:

Domovinskog rata 93, Split

Zoranićeva 5, Split

Držićeva 1, Split

Matice hrvatske 1, Split

Hrvojeva 2, Split

Svetog Petra 44, Split

Eurospin

I. Štefanovečki zavoj 12, Zagreb (08:00–21:00)

Ljubljanska avenija 2D, Zagreb (07:00–21:00)

Ulica Juraja Dobrile 1C, Velika Gorica (07:00–20:00)

Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo (08:00–18:00)

Ulica hrvatskih branitelja 2, Samobor (08:00–20:00)

Ulica Gustava Krkleca 1, Varaždin (07:00–21:00)

Ulica Vlahe Paljetka 7, Bjelovar (08:00–20:00)

Ulica Ote Horvata 1, Virovitica (08:00–14:00)

Kukuljanovo 350, Rijeka (07:00–21:00)

Ulica Furićevo 20, Viškovo (08:00–21:00)

Štrmac 303, Labin (08:00–21:00)

Ulica Mate Vlašića 51A, Poreč (08:00–22:00)

Ulica Matije Gupca 59, Zadar (08:00–22:00)

Ulica Rimske centurijacije 100, Pula (07:30–22:00)

Ulica 3. gardijske brigade „Kune“ 30, Osijek (07:00–20:00)

Južna magistrala 3, Šibenik (07:00–21:00)

Bana Josipa Jelačića 73a, Vukovar (08:00–21:00)

Solinska ulica 84, Split (08:00–21:00)

Trgovački centri otvoreni ove nedjelje