RADNE/NERADNE NEDJELJE
Planirate kupovinu? Donosimo vodič kroz radno vrijeme prodavaonica ove nedjelje
Piše
DNEVNIK.hr,
10. lipnja 2026. @ 09:00
Kupovina, ilustracija
Foto: Getty Images
Planirate li odlazak u kupovinu ove nedjelje, važno je znati koje su prodavaonice na raspolaganju. Iako su brojna prodajna mjesta zatvorena, dio trgovina kao i određeni trgovački centri, svoja vrata drže otvorenima.
Radno vrijeme razlikuje se od lokacije do lokacije, pri čemu neke trgovine rade skraćeno, dok su pojedini centri otvoreni tijekom cijeloga dana.
produbljena kriza VIDEO Iran na rubu katastrofe: Satelitske snimke otkrile nešto pogubnije od ratnih operacija
Oprez Stiže novo pogoršanje: Dio Hrvatske pod narančastim alarmom, pogledajte što nam prijeti
Evakuirano područje VIDEO Ogromna buktinja u Dagestanu: Pogođen najveći plinovod u republici
Savjetujemo da prije polaska provjerite točnu adresu i radno vrijeme prodajnog mjesta u vašoj blizini kako biste izbjegli nepotrebne odlaske.
Superkonzum
Osijek:
Ulica Hrvatske Republike 21, Osijek (08:00–13:00)
Split:
Put Stinica 1, Split (08:00–14:00)
Kralja Držislava 22, Split (07:00–21:00)
Lidl
Zagreb:
Ilica 201, 10000 Zagreb (08:00–21:00)
Lastovska ulica 42, 10000 Zagreb (08:00–21:00)
Ive Robića 4, 10000 Zagreb (08:00–21:00)
Slavenskog 1, 10000 Zagreb (08:00–16:00)
Huzjanova ulica 4, 10090 Zagreb (08:00–21:00)
Velimira Škorpika 25, 10000 Zagreb (08:00–18:00)
Rijeka:
Radnička 35, 51000 Rijeka (08:00–21:00)
Petra Jurčića 2a, 51000 Rijeka (08:00–21:00)
Split:
Put Lore 4, 21000 Split (08:00–21:00)
Vukovarska ulica 190, 21000 Split (08:00–21:00)
Kralja Držislava 24, 21000 Split (08:00–23:00)
Plodine
Rijeka:
Ulica Trninina 3, Rijeka (07:00–21:00)
Labinska ulica 51A, Rijeka (07:00–22:00)
Nedjeljno radno vrijeme drugih trgovačkih lanaca potražite na
radne-nedjelje.com. Interspar
Zagreb:
Kolakova 14, Dubrava, Zagreb (07:00–21:00)
Avenija V. Holjevca 62, Zagreb (08:00–21:00)
Jankomir 33, Zagreb (07:00–21:00)
Škorpikova 34/2, Zagreb (08:00–20:00)
Rijeka:
Liburnijska ulica 1, Rijeka (07:00–21:00)
Split:
Josipa Jovića 93, Split (08:00–22:00)
Tommy
Rijeka:
Split:
Domovinskog rata 93, Split
Zoranićeva 5, Split
Držićeva 1, Split
Matice hrvatske 1, Split
Hrvojeva 2, Split
Svetog Petra 44, Split
Eurospin
I. Štefanovečki zavoj 12, Zagreb (08:00–21:00)
Ljubljanska avenija 2D, Zagreb (07:00–21:00)
Ulica Juraja Dobrile 1C, Velika Gorica (07:00–20:00)
Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo (08:00–18:00)
Ulica hrvatskih branitelja 2, Samobor (08:00–20:00)
Ulica Gustava Krkleca 1, Varaždin (07:00–21:00)
Ulica Vlahe Paljetka 7, Bjelovar (08:00–20:00)
Ulica Ote Horvata 1, Virovitica (08:00–14:00)
Kukuljanovo 350, Rijeka (07:00–21:00)
Ulica Furićevo 20, Viškovo (08:00–21:00)
Štrmac 303, Labin (08:00–21:00)
Ulica Mate Vlašića 51A, Poreč (08:00–22:00)
Ulica Matije Gupca 59, Zadar (08:00–22:00)
Ulica Rimske centurijacije 100, Pula (07:30–22:00)
Ulica 3. gardijske brigade „Kune“ 30, Osijek (07:00–20:00)
Južna magistrala 3, Šibenik (07:00–21:00)
Bana Josipa Jelačića 73a, Vukovar (08:00–21:00)
Solinska ulica 84, Split (08:00–21:00)
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
City Center One Zagreb West (09:00–21:00)
Supernova Križevci (09:00–14:00)
Supernova Varaždin (09:00–14:00)
Stop Shop Ludbreg (09:00–14:00)
Stop Shop Čakovec (09:00–14:00)
Supernova Koprivnica (09:00–15:00)
Stop Shop Labin (09:00–14:00)
Hey Park Zadar (08:00–21:00)
Max City Pula (09:00–21:00)
Stop Shop Vinkovci (09:00–14:00)
Tower Center Rijeka (10:00–21:00)
Stop Shop Osijek (09:00–14:00)
Mall of Split