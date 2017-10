Nakon tri godine rada u tajnosti, tvrtka Crodux umirovljenog generala Čermaka predstavila je projekt plinifikacije rafinerije Brod, koja bi naftu plinom trebala zamijeniti u jesen sljedeće godine.

Prihvaćanjem protokola kojim se dopušta spajanje rafinerije nafte u Bosanskom Brodu na plinsko-transportni sustav Hrvatske - Vlada je konačno napravila konkretan korak prema rješavanju problema zagađenog zraka u Slavonskom Brodu.

"Ja sam nedavno baš prošao pored same rafinerije i nedvojbeno je kako bi pomak u ovakvom načinu rada rješio problem koji je poznat svima koji žive u tom dijelu Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine", rekao je premijer Andrej Plenković.

"Današnjim zaključkom Vlade ministarstvo zaštite okoliša RH dobilo je dozvolu da pristupi potpisivanju protokola", rekao je Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike.

On bi do kraja mjeseca trebao biti potpisan s ministarstvom energetike Republike Srpske. Time bi se preskočila i posljednja prepreka za početak plinifikacije rafinerije Brod. Njen ruski vlasnik dostavu plina za idućih 10 godina ugovorio je s hrvatskom tvrtkom Crodux, koja je u vlasništvu umirovljenog generala Ivana Čermaka. On ističe kako se projekt spasa Slavonskog Broda već dugo priprema u tajnosti.

"Tri godine radimo na tome. Prema tome svi sporazumi su napravljeni, svi sporazumi su postignuti, Vlada je potvrdila priču - to je bila točka na i, i to je sad gotovo! I nema više da se to ne može realizirati ili da do toga neće doći", rekao je Ivan čermak, vlasnik Croduxa.

Rafinerija će od Croduxa otkupljivati 70 milijuna kubika plina na godinu. Čermak ističe kako će se prebacivanjem s teškog mazuta i nafte na plin, već u prvoj fazi projekta rješiti između 80 i 90 posto zagađenja.

"Slavonski Brod može odahnuti onog časa kad se rafinerija spoji, a po svim sporazumima i po terminskim planovima to bi trebalo biti na jesen sljedeće godine", kaže Čermak.

Iz inicijative "Brođani za Brod" ističu kako su nakon više od osam godina čekanja konačno i dočekali prijedlog kvalitetnog rješenja. Pohvale projektu plinifikacije stižu i iz ureda gradonačelnika Slavonskog broda.

Vjeruju li i Brođani da će uskoro disati čist zrak?

"Ne vjerujem. Nikako", rekao je Marko Rašić, Slavonski Brod. "To su samo obećanja! Ja ne vjerujem dok to ne budem vidio", rekao je jedan građanin.

"Ja iskreno da vam kažem - ja ne vjerujem! Puno je toga bilo obećano, ništa ili malo toga ispunjeno. Ali to je jedino kvalitetno rješenje i to bi bilo rješenje za sve građane grada Slavonskog Broda", kaže Ivana Batinić iz Slavonskog Broda.

Jer krajnje je vrijeme da im se omogući normalan život - bez zraka ispunjenog štetnim lebdećim česticama i sumporovodikom.





