Osim povremenih pljuskova, utorak je obilježilo donekle sunčano razdoblje u cijeloj zemlji, a temperature također nisu bile tako niske, u unutrašnjosti i do 23 stupnja. Stoga, danas nas očekuje jedan više jesenski dan u kojem će u zapadnom dijelu, dakle središnjoj Hrvatskoj, gorskim krajevima, Istri oblaci i kiša ostati cijeli dan i to uz umjeren do jak sjeverac i buru.

Bit će svježije, a temperatura se u odnosu na jutarnju i neće nešto značajno podići. Sunca, ali uz pljuskove bit će na istoku zemlje i u Dalmaciji. I dalje će nam biti potrebni kišobrani i kabanice.

Jutro će uglavnom biti sivo i kišovito, posebno u zapadnijem dijelu gdje će od jutra biti i jake i obilne kiše. Zapuhat će sjeverac, u višim predjelima s jakim udarima. Malo sunčanije očekujese na istoku i jugu zemlje, ali promjenjivo i nestabilno. Ujutro će na Jadranu još puhati umjereno do jako jugo

Poslijepodne se neće previše toga promijeniti pa čak ni temperatura. Najviša dnevna izosit će od 13 do 17 stupnjeva, samo prema istoku bit će malo toplije.

U Slavoniji će biti promjenjivo i nestabilno, ali uz ipak nešto sunčanih razdoblja i malo više temperature na istoku zemlje. Također, vjetar će ovdje biti slabiji, uglavnom sjeverozapadnog smjera.

U Istri se očekuje promjenjivo uz pljuskove, također i na Jadranu, u Gorskom kotru. Ovdje će kiša biti posebno jaka i obilna, a prema kraju dana zapuhat će i umjerena do jaka bura, u gorju sjeverac.

Promjenjiv dan očekuje se i na jugu, s tim da je obilnija oborina ovdje moguća također u unutrašnjosti. Veći dio dana još će puhati umjereno do jako jugo, a temepratura slična kao i prethodnih dana od 19 do 23

Petak i subota ipak će niti nešto topliiji i sunčaniji, ali zato u četvrtak oblačno i svježe, pa i vjetrovito, a posebno u Slavoniji i Baranji.

Na Jadranu se očekuje sve više sunčanog vremena, ali još uz povremene pljuskove. U četvrtak na jugu, u subotu posvuda.

