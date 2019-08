Pregovori o kolektivnom ugovoru u zdravstvu u petak su konačno došli do točke kojom se određuju financijski uvjeti.

Sindikati su na pregovore stigli s transparentima i ponovili kako neće pristati na manje od 7 posto povećanja koje je ministar uoči godišnjeg parafirao, a Vlada potom odbacila. "Dosta je štednje na medicinskim sestrama, dajte im budućnosti u Lijepoj našoj", poruka je na jednom od transparenata uoči nastavka pregovora.

Situacija u zdravstvu je, kažu, alarmantna i očekuju da Vlada to prepozna. I današnji pregovori kojima se određuju uvjeti u cijelom zdravstvenom sustavu, održavaju se bez liječničkog sindikata koji se već godinama neuspješno bori za reprezentativnost.

"Na ništa manje od onoga što smo parafirali nećemo pristati. To smo jasno iskazali, ukoliko do toga ne dođe onda dolazi do onog o čemu već govorimo - prosvjedne aktivnosti“, rekao je predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva Stjepan Topolnjak.

"Ovo je prvi koračić koji ih čeka-okupiti ljude pred Ministarstvom pa sljedeći put još više i tako da ćemo krenuti s jednim određenim socijalnim nemirima pa vidjeti kome to odgovara - jel to odgovara njima ili odgovara nama.

Mi nismo sretni s time, mi ne želimo raditi probleme niti sebi niti našim profesijama - a najmanje građanima", poručuje predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara medicinskih tehničara Ankica Prašnjak.