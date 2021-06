Velika natjecanja toliko su uzbudljiva razdoblja za ljubitelje nogometa da svjetsko ili europsko nogometno prvenstvo nekima povećavaju rizik od srčanog udara, pokazuje novo njemačko istraživanje.

Tijekom Svjetskog prvenstva 2014. godine zabilježen je veći broj hospitalizacija zbog srčanog udara, stoji u istraživanju objavljenom u časopisu Scientific Reports. Znanstvenici su istraživali službene podatke iz bolnica o prijemu i smrtnosti zbog srčanih udara, usporedivši četiri vremenska perioda.

Tijekom Svjetskog prvenstva koje je trajalo četiri tjedna, od sredine lipnja do sredine srpnja, u Njemačkoj je u bolnici zbog srčanog udara završilo 18.479 ljudi, što je 3,7 posto više nego u istom periodu 2015. i 2,1 posto više nego 2013. godine.

Mjesec dana nakon završetka natjecanja broj prijema pao je za 5,4 posto. Na dan finalne utakmice smrtnost od srčanog udara kod hospitaliziranih pacijenata bila je najviša, istaknuli su znanstvenici.

Te je godine Njemačka u napetoj finalnoj utakmici pobijedila Argentinu 1:0, podsjetili su znanstvenici kardiološkog centra sveučilišnog bolničkog centra u Mainzu, u suradnji s odjelom za sport sveučilišne bolnice u Heidelbergu.

''Gledanje nogometa može utjecati na vaše srce, nema sumnje u to'', rekao je Thomas Meinertz iz Njemačke zaklade za srce. Naglasio je kako se to ne odnosi na sve utakmice nego samo na one zbog kojih su gledatelji posebno uzbuđeni.

Meinertz je rekao kako su poveznice između srčanih udara i ekstremno stresnih situacija znanstveno potvrđene, bilo to potresi, izbori ili sportska događanja.

Broj pacijenata sa srčanim udarima je tijekom Svjetskog prvenstva 2006. narastao za 2,7 posto kad bi igrala Njemačka, pokazuju podaci kardiološkog tima iz Muenchena predvođena Ute Wilbert-Lampen.

Meniertz objašnjava kako se zbog uzbuđenja oslobađaju hormoni stresa, što dovodi do ubrzanja otkucaja srca i povišenja krvnog tlaka. To pak povećava rizik od srčanih problema za one koji su im skloni.

Axel Schmermund, kardiolog iz Frankfurta, upozorio je kako se tijekom natjecanja često mijenja način života gledatelja jer puno više sjede, jedu grickalice koje inače ne konzumiraju i piju alkohol.

Stoga bi visokorizične skupine trebale biti posebno oprezne tijekom aktualnog Europskog nogometnog prvenstva. Meinertz savjetuje izbjegavanje alkohola i velikih obroka jer se time dodatno troši kisik i krv, a pod svaku cijenu treba izbjegavati i pušenje.

Nijemac dodaje kako se ne bi cijelu utakmicu trebalo provesti sjedeći, pa savjetuje povremeno ustajanje, šetnju i rastezanje.