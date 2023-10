Napadnuti vozač hitne: "Trebaš ići spašavati ljude i na kraju se ovakvo nešto dogodi"

Umjesto pružanja pomoći oborenoj pješakinji fizički je napadnut

djelatnik hitne. Sumnja se da je 50-godišnjak prvo verbalno napao liječnicu i tehničara, a potom udario djelatnika koji mu nije dopustio da uđe u vozilo. Napadnuti djelatnik ispričao je što se dogodilo.

"Gospođa je bila legla na ležaj i stvorio se odjednom gospodin na skuteru. Odmah je napao gospodina koji je vozio kombi i onda je krenuo k nama u kombi", prepričao je napadnuti djelatnik hitne.

Nastavio je s verbalnim napadom na liječnicu i djelatnike, a na kraju i ozlijedio vozača. "On se gurao ovamo-tamo i onda je došlo do kontakta, malo mi je puknuo nos. Malo sam utučen i psihološki. Gospodin mi je prijetio da će me slomiti", rekao je napadnuti djelatnik hitne reporterki Dnevnika Nove TV Anji Perković.

Na kraju se ispostavilo da je to suprug ozlijeđene. Cijeli je tim u šoku. Liječnica je zatražila medicinsku pomoć, svima slijedi oporavak. "Imate kod kuće obitelj, trebaš ići spašavati ljude i na kraju se ovakvo nešto dogodi. Ne znam što mu je bilo", kazao je djelatnik hitne.

Iz policije poručuju da je osoba za koju se sumnja, 73. godište, pod nadzorom policije. Na napad je reagirao i ministar zdravstva na društvenim mrežama.

"Svako nasilje u društvu je neprihvatljivo, posebno prema onima koji svojim radom pomažu ljudima u nevolji i spašavanju zdravlja i života. Podrška napadnutom vozaču Hitne medicinske pomoći i osuda čina napada", objavio je ministar zdravstva Vili Beroš. A na mjestu nesreće i napada susjedi i prolaznici u nevjerici.

Sindikat stoji iza napadnutih djelatnika. Kritizira nedostatak zakona o hitnoj, da se takvi incidenti tretiraju kao napad na službenu osobu i prstom upire u šeficu hitne. A Šefica hitne na pozive Dnevnika Nove TV nije odgovarala. Na isti je način kao i ministar - pisanim putem, napad osudila. Očito, na svom radnu mjestu, na terenu, djelatnici hitne nisu zaštićeni , kao što kaže napadnuti vozač - sami su.

