Napadaji slični epileptičnim, grčenje, potpuna dezorijentacija, pjena na usta – to su posljedice konzumacije sintetske droge koja se kao sastavni dio osvježivača zraka posve legalno kupuje po kioscima ili smart shopovima, i to već za 20-ak kuna. Izgleda slično kao marihuana, a konzumiraju je pomiješanu s cigaretama.

Potresnu snimku sina nakon konzumacije 'Provjerenom' je ustupila jedna očajna majka koja već mjesecima vapi da joj netko pomogne. Dok on odbija priznati da ima problem, roditelji su očajni i ne znaju što više učiniti. Otvoreno progovaraju i mole odgovorne – zabranite otrov koji truje našu djecu.

„Konstantni strah, stalni strah hoćete vi svoje dijete zateći mrtvo! Prvo ulazim sa strahom jer mi se čini da je mrtav, ali jednostavno, kad uđem, sretna sam kad vidim da diše. On ne zna, on nije svjestan da smo mi kraj njega, da ga mazim, da ga ljubim, da ga molim da otvori oči“, u suzama je ispričala majka za Provjereno. Svaki put pozovu hitnu i policiju koji ga odvezu ga na psihijatriju, no on nakon što se smiri, pobjegne. Punoljetan je i to mu nitko ne može zabraniti.

Provjereno je još 2014. godine izvještavalo o zabranjenoj supstanci, sintetskom kanabionoidu, koja je vještačenjem uzoraka pronađena kod osvježivača zraka. No proizvođači su vrlo lako doskočili tome – kako se radi o kemijama, samo su s vremenom usklađivali sastav proizvoda i dalje ga plasirali na tržište.

Za Provjereno pogovara i 20-godišnjak koji se od konzumacije ovih droga liječi već šest mjeseci.

