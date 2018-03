Povijesno dobra turistička sezona u 2017. godini. Podaci Hrvatske narodne banke pokazuju da je u Hrvatskoj potrošeno oko 11 milijardi eura. Strani gosti potrošili su oko 9 i pol milijardi, a domaći milijardu i pol.

Ministar turizma Gari Cappelli istaknuo je kako je došlo do porasta u pred i posezoni. A prva tri mjeseca 2018. donijela su odlične turističke brojke. Broj turista uvećan je za 10%, i to u cijeloj Hrvatskoj.

Ministar Cappelli otkrio koja su očekivanja od nadolazeće sezone.

„Očekujemo jednu dodatnu kvalitetu jer ono što je rast investicija. Investicija ima oko milijardu eura, što će dignuti kvalitetu. Planiramo da bi ove godine moglo doći između 5 do 7 posto razine rasta gostiju, po rastu kvalitete cijena smještaja i svega drugoga. U pred i posezoni ćemo imat prometa i na kontinentu što će dovesti do rasta 5 do 7 posto, možda i 8% i u prihodima“, kaže Cappelli.

