Roditelji koji su muku mučili s prometnim čepovima na prilazima školi u zagrebačkim Šestinama kažu kako su im iz Grada obećali izgradnju privremene prometnice.

Nakon objave snimke prometnog kaosa koji je već na prvi dan škole dočekao roditelje polaznika OŠ Šestine i obližnjeg vrtića, na pomolu bi moglo biti rješenje. Barem privremeno.

"Ovako vam to izgleda svako jutro kada učenik krene u OŠ Šestine. Ako pogledate na karti ulicu Podrebrenica, svima će biti jasno da to nije cesta ni za biciklističku stazu, a kamoli za veliku osnovnu školu i prekoputa nje vrtić", požalila se jučer jedna od mama čije dijete pohađa tu školu.

Kako sam nam danas roditelji javili, iz Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet su im obećali da će kroz dva do tri tjedna izgraditi dodatnu, pomoćnu prometnicu do škole. Ona glavna, na kojoj je u ponedjeljak nastao čep, umjesto dvosmjerne na kojoj se dosad nisu mogla mimoići dva automobila, postaje jednosmjerna.

"Dobit ćemo i parkirno mjesto na kojem će djeca ulaziti i izlaziti iz automobila prilikom prilikom dolaska u školu", rekla nam je mama iz Vijeća roditelja.

Roditelji djece iz te škole kažu kako problem prilaznih cesta pokušavaju riješiti već 15-ak godina. No sve stoji zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa. Kritični dijelovi su, kažu, skretanje sa glavne ceste Mlinovi u Kalebarevo vrelo do ulaska u Podrebernicu i od dijela Podrebernice iznad škole do izlaska na glavu cestu Šestine. Gradu su slali službene dopise. U veljači su se sastali sa predstavnicima Grada koji su im obećali riješiti problem. Onda je došla koronakriza pa se problem nije riješio, a tada i potres koji ga je dodatno povećao jer su u šestinsku školu krenuli đaci iz razrušenih škola.

Gradu smo još jučer poslali službeni upit, ali još nismo dobili odgovor.