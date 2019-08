U rujnu kreće novo usklađivanje mirovina, a to znači i rast primanja za građane treće dobi. Ukupno će država za umirovljenike izdvojiti čak 320 milijuna kuna. No, kad se to podijeli svima, iznosi baš i nisu veliki.

Pred novim ministrom mirovinskog sustava prvo je usklađenje mirovina. "Iznosit će 2,44 posto, otprilike 60 kuna na prosječnu mirovinu i 40 kuna na najnižu mirovinu. Dakle, time nastavljamo trend relativno visokih usklađenja mirovina", rekao je Josip Aladrović, ministar rada i mirovinskog sustava..

Za Vladu je to veliko usklađenje, no za umirovljenike - i ne baš. Reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš odlučio je na jednoj zagrebačkoj tržnici provjeriti koliko umirovljenicima znači 60 kuna na mjesečnoj razini.

Jedna od kumica izbrojila je da je za taj iznos moguće dobiti kilogram paradajza, jednako toliko i paprike, krastavaca te nešto više krumpira, kao je malo luka i češnjaka. Na pitanje koliko bi to potrajalo jednoj domaćici, trgovkinja je rekla: "Pa može tjedan dana sigurno, to malo po malo, sigurno tjedan dana može koristiti".

Ne čudi što je umirovljenicima takvo povećanje mirovina premalo. "Puno premalo! Jer sam puno radila", kazala je Zagrepčanka Đurđica. Ne treba smetnuti s uma da su u drugim gradovima izdaci drugačiji.

Što za povećanje mirovine mogu kupiti umirovljenici iz nekih drugih hrvatskih gradova

Dok u Zagrebu umirovljenik s prosječnom mirovinom od 2444 kune ne mora brinuti o izdacima za gradski prijevoz jer je on besplatan u Osijeku baš 60 kuna košta mjesečni pokaz. Mara iz Osijeka kaže da se 60 kuna lako potroši na tržnici.

"Šta znači 60 kuna na mirovinu, to nek sebi uzmu, sebi nek uzmu!!!", poručuje. U Dubrovniku 60 kuna nisu ni 2 sata parkinga u centru. Toliko otprilike stoje i 3 kave ili kuglice sladoleda na Stradunu.

U Puli se za taj novac, s umirovljeničkim popustom, može pogledati jedna predstava u kazalištu. "Mirovina u Istri je malo veća nego u cijeloj Hrvatskoj, međutim to ne pokriva veće troškove života koje su u Istri", poručuje Vladimir Buršić iz Sindikata umirovljenika Istre.

I dok je 60 kuna mnogima malo, kad se sve zbroji, država će na usklađivanje mirovina ukupno potrošiti oko 320 milijuna kuna. To je vrijednost ukupnih radova na zagrebačkom rotoru ili obnova 20 škola poput one u Vukovaru.

