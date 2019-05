Robert Kopal pojasnio je nakon sjednice HDZ-a o čemu se radi u teoriji crnog labuda.

''Crni labud je događaj ili fenomen koji ima tri značajke. Jedna je da je atipičan. Druga je da ima neke posljedice, poprilično velike. Treća je da ljudi imaju tendenciju da nakon toga pokušavaju pronaći razlog zašto je on bio predvidljiv da zapravo nije bio atipičan. Sve tri značajke su u ovom slučaju ispunjene'', rekao je Kopal.

''Možda se dogodilo nešto što ne znamo da ne znamo, nešto atipično. Kada nađemo odgovor na pitanje što ne znamo da ne znamo, to će postati znamo da to znamo, a onda ćemo to povratno ugraditi u nove modele'', objašnjava Kopal.

Njegovu cijelu izjavu o ''crnom labudu'' možete pogledati u priloženom videu.