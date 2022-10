Policajci iz policijske postaje Nova Gradiška su u petak dovršili specifično kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjakom koji je prije godinu dana izazvao požar na obiteljskoj kući.

Višemjesečnim operativnim radom na terenu su policajci prikupili dovoljno saznanja i informacija, te u petak potvrdili sumnju da je 50-godišnjak namjerno izazvao požar na obiteljskoj kući tijekom noći, 19. rujna prošle godine. Kuća je u vlasništvu 28-godišnjaka.

Požar se dogodio na području Općine Cernik, za vrijeme dok se u kući nalazila 24-godišnjakinja i djeca u dobi od dvije i pet godina, koji su neozlijeđeni izašli iz kuće. Požar su u 1:20 ugasili pripadnici Dobrovoljnog društva Cernik.

"Istog dana u jutarnjim satima obavljen je očevid uz nazočnost inspektora Zaštite od požara, koji je utvrdio da je do požara došlo 18. rujna 2021. u vremenu od 22 do 24 sata i to, uslijed otvorenog plamena ili gorivog dijela tvari u blizini ulaznih vrata dnevnog boravka", priopćila je PU brodsko-posavska.

U cijelosti je izgorio dnevni boravak, dok su ostale prostorije zadimljene, te je djelomično nagorio namještaj.