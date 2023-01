Nakon blamaže s blokadom jahte Irina Vu - stižu novi problemi i opet je u igri Irina - Irina Viner po kojoj je famozna jahta i dobila ime, bivša supruga ruskog moćnika Usmanova. Njezina imovina u Orebiću na Pelješcu je pod blokadom, a time i tvrtka u njezinom vlasništvu. Direktorica tvrtke poručuje - Irina Viner nije pod sankcijama, radnici više ne rade za nas, a nadležni se ne javljaju.

O blokiranoj ruskoj imovini šuška se u Orebiću. Priču donosi reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić.

"Čuli smo da ima neka zabrana, prošle godine nisu ni radili. Jedna naša prijateljica što je tu radila dobila je otkaz", "Od Rusa je to, to nije vila, tu nisu bili gosti, on je tu dovodio neke atletičare", samo su neki od komemtara mještana.

A dovodila ih je Irina Viner - predsjednica ruskog gimnastičarskog saveza. Blokirane nekretnine su sportski kamp sa smještajem, a blokirana je i tvrtka u njezinom vlasništvu. I to od ožujka prošle godine. O tome, kažu u Općini, imaju sve neslužbene informacije.

"Odnos je bio normalan, oni su davali određene donacije i za DVD i Ligu protiv rata. Međutim - blokada je blokada, nitko nije izdvojen otok, svi snosimo posljedice rata u Ukrajini", rekao je Ivo Ančić, načelnik općine Orebić.

Irina Viner, bivša supruga Ališera Usmanova s kojim hrvatske vlasti povezuju odbjeglu jahtu Irinu Vu, nije na listi sankcija Europske unije, za razliku od Usmanova, tvrdi direktorica blokirane tvrtke.

"Naša tvrtka, ja kao direktorica tvrtke koju službeno zastupam u RH nismo službeno nikada dobili obavijest i odluku na koju bi se mogli žaliti službenom tijelu koje je naložilo provedbu ovih mjera", rekla je Višnja Vukotić, direktorica blokirane tvrtke Kisik d.o.o.

Na kraju su i radnici ostali bez posla. Vukotić kaže - mjesecima pokušava dobiti odgovore od nadležnih institucija, posebno Ministarstva vanjskih poslova - no odgovora nema.

"Zaposlenici su nažalost morali napustiti svoja radna mjesta, isključivo iz razloga što je bilo nemoguće isplaćivati plaće. Nadležni mi se ne javljaju, ja imam mogućnost razgovarati samo sa službenicima iz tih ureda, kojima iznesem našu problematiku i oni mi obećaju da će me netko kontaktirati, no evo nije nitko", rekla je Vukotić.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nije odgovorilo na upit o ovom konkretnom slučaju.

"Ne znam, to morate pitati ljude koje se time bave, postoji stalno tijelo Vlade, time se bavi kolega Matušić, on vam može reći informacije o tome, ja nisam član te komisije", rekao je ministar Oleg Butković.

Nakon blamaže s jahtom Irina Vu za koju nadležni tvrde bila je zapečaćena - ali to u sustav nije bilo uneseno, izgleda kako i ovaj slučaj pokazuje da Hrvatska i te kako ima problema s provođenjem sankcija.

