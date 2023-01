Veliki uspjeh sporazuma o zaštiti Zemljinog ozonskog omotača iz Montreala - do 2040. utjecaj ultraljubičastih zraka trebao bi se smanjiti na vrijednosti iz 1980. Više detalja donosi meteorolog Ivan Čačić.

U cijelom svijetu snažno je odjeknula vijest o oporavku Zemljinog ozonskog omotača koji znači i zamjetno smanjenje izloženosti od štetnih ultraljubičastih zraka od Sunca.

Očekuje se da će se do 2040. godine ozonski omotač iznad većeg dijela planeta oporaviti na vrijednosti iz 1980. godine. Jedino će na polovima, gdje je ozonski sloj najtanji, za povratak na tu vrijednost, trebati više vremena.

Nad Arktikom to će biti do 2045., a iznad Antartike do 2066. godine. Velik je to uspjeh sporazuma o zaštiti Zemljinog ozonskog omotača iz Montreala koji ga čini jednim je od najuspješnijih globalnih sporazuma o okolišu.

