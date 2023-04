Na naplatnim postajama Lučko policija je na ulazu u Zagreb nasumce zaustavljala i izdvajala vozila. Bila je to redovita provjera, kažu, uoči utakmice Hajduka i Slaven Belupa u Koprivnici pa su mahom zaustavljali vozila sa splitskim oznakama. No, ne zaustavi se svatko tko mora. Sve su češća bježanja s mjesta nesreće. Ovog produljenog vikenda bilo je više od 3700 prekršaja. Kakvih i je li među vozačima bilo ponavljača? Više detalja ima reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

Ovog je vikenda palo 13 recidivista - mahom je riječ o osobama koje su radile one najteže prometne prekršaje.

Miron Huljak iz Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije rekao je za Dnevnik Nove TV kako su najčešći prekršaji četiri ubojice u prometu. "A to su brzina, alkohol, nevezanje sigurnosnim pojasom, distrakcija tj. mobiteliranje. Znači, svaki vikend mi imamo više od 3000 - 4000 takvih prekršaja."



Više od 400 vozača upravljalo je vozilom pod utjecajem alkohola. "Udjel tih vozača prema ukupnom broju varira. Ipak se primjećuje da ih ima manje nego što ih je bilo prije. Je li to zato što idu nekim okolnim pravcem ili zato što se manje pije, vrijeme će pokazati", rekao je.

Nekako se zaredalo bježanje s mjesta neseće. Vozač u Garešnici pregazio je pješaka.

"Usuđujem se reći da kada je riječ o najtežim prometnim nesrećama, onim s poginulim osobama, da je tu pronalazak tih koji pobjegnu gotovo 100 posto. U konkretnom slučaju, taj vozač je vrlo brzo pronađen. Auto je bio skriven, ali uz pomoć građana, javni pogovor, dođe se vrlo brzo do krivca", poručio je Huljak.

Bježanje s mjesta nesreće otežava položaj u daljnjem postupku.

"Stvar je u tome da će onda vjerojatno protiv njih ići kaznena prijava zbog nepružanja pomoći osobi koja je teško stradala. Što se kaznenog zakona tiče. Što se tiče prekršajnog zakona, to je napuštanje mjesta nesreće bez da se čekalo dolazak policije. To je vrlo visoka kazna. To su one kazne od 10.000 do 20.000 kuna, to je sad 1320 do 2650 eura ili 60 dana zatvora. 12 mjeseci bez vozačke dozvole, odosno zabrana upravljanja vozilom, šest kaznenih bodova", nabrojao je što sve zaradi onaj koji pobjegne uz kaznenu prijavu.

Pred policijom je i provedba nacionalnog plana sigurnosti da bi do 2030. broj stradavanja bio 50 posto manji.

