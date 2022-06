Ako imate dobru, no glasnu perilicu, objasnit ćemo vam kako da je „utišate i smirite”.

Perilice za rublje – ne možemo zamisliti život bez njih, ali koliko nam olakšavaju život, toliko nas ponekad i živciraju. Glasan zvuk, pomicanje i stalni nadzor dok rade znaju biti baš naporni.



Ako imate dobru, no glasnu perilicu, objasnit ćemo vam kako da je „utišate i smirite”. Rješenje za ove probleme su jednostavne stopice koje sprječavaju vibracije i klizanje perilice ili sušilice, te ujedno štite podove od oštećenja.



Produžavaju vijek trajanja perilice

Stoppy protuklizni podlošci mogu se postaviti na bilo koju površinu kako biste osigurali stabilnu površinu za perilicu. Pravilan položaj neutralizira „skakanje“ po kupaonici, drastično smanjuje buku čak i starih perilica i samim time, oštećenja samog uređaja.

PR Foto: PR

Osim što produžavaju vijek trajanja starijim perilicama i štite novije, pružaju i potpunu zaštitu vašim podovima.



Osim što sprječavaju skakanje i smanjuju vibracije perilica, Stoppy protuklizne podloške možete postaviti ispod bilo kojeg glasnijeg uređaja. Bilo da je to glasan frižider koji jako smeta vašem ljubimcu ili sušilica koja izluđuje vaše susjede i ukućane.



Malene i jednostavne, ovi podlošci rade fantastičan posao:



- Smanjuju vibracije i udare

- Štite podove od habanja i oštećenja

- Neutraliziraju glasne zvukove uređaja

- Korisne su u cijelom kućanstvu

PR Foto: PR

Kako i gdje se postavlja protuklizna podrška?

Stoppy je 4-dijelni set protukliznih podložaka koji svojom izradom mogu podnijeti opterećenje i do 1 tone. Gumenom podlogom prilagodit će se svim neravninama na podu. Bilo da su u pitanju parketi, laminati ili pločice, postavljanje ne zahtijeva dodatne vijke kojima biste pričvrstili stopice.



Dovoljno je da ih samo postavite na pod, podignete željeni uređaj ili komad namještaja i postavite ga na njih.

Postoji još jedan razlog zbog kojeg su fantastične - postavljanjem namještaja i bijele tehnike na ove sjajne pomoćnike, pružate sebi jednostavan i brz način čišćenja svih kutova u svom domu. Također, mogu vam olakšati i pomicanje namještaja i glomaznih uređaja.



Dakle, set od 4 stopice pomoći će vam da:



- Sačuvate uređaje i produljite im radni vijek

- Zaboravite na vaše uređaje dok rade jer više neće proizvoditi iritantne zvukove

- Lako pomičete namještaj i uređaje i dođete do svakog kuta koji želite očistiti



Kako doći do ovog nevjerojatnog pomagača uz 50 % popusta?



