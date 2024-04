Već 13 godina brine za suprugu, a njihova priča vraća nadu u ljubav: "To nije žrtva. Žrtva je nešto drugo"

Ljubavna priča koju donosi Provjereno duboko će vas ganuti i podsjetiti na snagu prave ljubavi. Elmina Veletovac, supruga i majka dvoje djece, tek je proslavila četrdeseti rođendan, a onda zbog puknuća aneurizme u mozgu prije 13 godina ostala prikovana uz krevet. Ne uz bolnički, već onaj bračni. Njezin suprug sve se ovo vrijeme, brine o njoj. Kupa je, presvlači, hrani, masira. I nada se da će se dogoditi čudo.

"Kad nekog voliš onda da ti je kao biljka da je ovako na rukama držiš, ti si sretan jer je nisi izgubio, nije otišla. Kad ode ne možeš je više nikad vidjeti, ali ako ja nju vidim pred sobom, znači mogu joj dati da jede, mogu joj dati da pije", rekao je Hajrudin Veletovac, a na pitanje je li to žrtva, spremno odgovara: "Ne, to je ljubav, to nije žrtva. Žrtva je nešto drugo".

