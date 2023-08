Stručnjak o rastu cijena goriva: "Mislim da još nismo na onim razinama koje su zabrinjavajuće"

Naftni konzultant Jasminko Umićević je u Dnevniku Nove TV prokomentirao trend rasta cijena goriva. "Uvjeren sam da će cijene još neko vrijeme rasti. Glavni razlog je određeni manjak dizela na mediteranskom tržištu. No, neće rasti do razine koju smo gledali - više ili do 100 dolara", rekao je Umićević.

Što Vlada može učiniti? "Mislim da još uvijek nismo na onim razinama koje su zabrinjavajuće i da Vlada, trenutno, nema potrebe ništa posebno raditi. Nema ni previše alata", pojasnio je Umićević.

Mnogi kažu da se na ovaj način subvencionira strane turiste, rekao je reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina. "Da, ali ih se i privlači. Hrvatsko tržište je tržište uglavnom srednje Europe, a oni svi kalkuliraju cijene. Dobar je potez da se cijene nisu dizale", smatra Umićević.

Mali opskrbljivači su primorani prodavati gorivo ispod nabavne cijene, dodaje Biočina. "Ne može se sve regulirati. Ovo je sada anomalija. Kada cijene rastu - naftne kompanije uzimaju sebi profit. Kada padaju, ostaju malim vlasnicima benzinskih postaja. Ja bih to okrenuo na drugi način - zašto se dovode u situaciju da su vezani samo uz domaće dobavljače, zašto se ne udruže? Zašto kupuju svatko po par tisuća tona godišnje. Njih ima više od 200, drže skoro 25 posto tržišta. Trebali bi objediniti svoju nabavu", smatra Umićević.

Uz to, ima i drugi način. "Pojaviti se kod Ine, Petrola s par stotina tisuća tona godišnje pa bi, vjerujem, imali bolje uvjete", zaključio je naftni konzultant.

Više o poskupljenju goriva pogledajte u videu.

