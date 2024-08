Načelnik Vira o političkim prepucavanjima nakon stravične nesreće: "Raspravljati o tome je apsurdno"

Sve je zgrozila stravična prometna nesreća na otoku Viru. Na najgori mogući način prekinula je ljetovanje mladih roditelja iz Križevaca. Na obitelj s troje djece naletio je pijani vozač. Majku je usmrtio, otac i djeca teško su ozlijeđeni.

O nesreći, ali i o prometnoj infrastrukturi na Viru je reporterka Dnevnika Nove TV razgovarala s načelnikom Općine Marinom Radovićem.

"Prvo želim izraziti sućut obitelji poginule osobe i obitelji koja se nalazi na intenzivnoj njezi, da ih dragi Bog sačuva i da uspiju sačuvati svoj život", izjavio je Radović.

"To se desilo na županijskoj cesti koja je pod direktnom upravom županijske Uprave za ceste. No, nažalost, određene stvari mi ne možemo odradit jer nisu u našoj domeni. Što se tiče ulica na Viru vidite i sami da su one prilično uske, veći dio tih prometnica smo proglasili jednosmjernima, tako da je ostavljen određeni dio i za pješake, međutim, treba apelirati i na vozače da jednostavno poštuju prometne znakove.

To je jedan problem jer je Vir Općina s 4 tisuće stalnih stanovnika, a trenutno imate situaciju da je na Viru ljeti 70 tisuća ljudi. Tu bi trebala biti i ispostava policije da bi mogla nadzirati sve to", poručuje.

Na pitanje zašto nema nogostupa, ni rasvjete, odgovara da navedena cesta nije u domeni Općine Vir, ali da su otvoreni za svaku suradnju. "Uložili smo preko 16 milijuna kuna prije nekoliko godina u otkup zemljišta tisuća na državnoj cesti i mislim da je oporba na Viru iskoristila težak trenutak i počela s tom temom nogostupa, a njihovi su članovi bojkotirali otkup zemljišta uz državnu cestu i onemogućili nam da do sada napravimo taj nogostup. Međutim, i tu se nešto pokrenulo pa ja očekujem da ćemo do jeseni izgraditi taj nogostup".

Objasnio je da se ne slaže s izjavom i priopćenjem koje je poslano u vezi bivšeg načelnika Kapovića. "Te su stvari neistina i ne možete ulagati u nešto što nije vaše. Taj dio tamo, i sami ste vidjeli da je dio šume da je nepregledan, ali kad imate takvog vozača i takvu situaciju, mislim da je tu svaka situacija apsurdna, raspravljati o tome je li tu bio nogostup ili nije, jer ako imate jedan i pol ili dva promila vi ne možete stajati na nogama, a kamoli upravljati", izjavljuje.

