Mladen Kešer dugogodišnji je načelnik male Općine Kalnik u Koprivničko-križevačkoj županiji. No, po njegovoj imovinskoj kartici posjeduje nevjerojatnih 279 nekretnina. Među njima su kuće, livade, šume, voćnjaci, druge nekretnine, gospodarski objekti...

Kešer tvrdi da nije sve tako kako se čini. "Danas je zakon takav da vi ne možete prodati nekretninu koja nije vaše vlasništvo. Ako vi ne možete prodati, u Hrvatskoj više nitko ne može prodavati nekretnine jer vam to više ne priznaju, to znači da ne možete prenijeti na sebe. Priprema se još veći paradoks - zakon gdje ćete vi dobiti poticaj isključivo samo na svoje vlasništvo prema zemljišno-knjižnom izvatku", kazao je Kešer pokušavši pojasniti ovu situaciju.

"Ono što je najveći paradoks - to je da Ured za katastar ne radi svoj posao, Državna geodetska uprava ne radi svoj posao, Ministarstvo pravosuđa ne radi svoj posao... Knjige imamo od Marije Terezije, ona je bila zadnja koja je napravila rez u Hrvatskoj", istaknuo je Kešer i dodao da u trideset godina Hrvatska nije uspjela riješiti taj problem.

"Ja sam morao prepisati svih 279 nekretnina i vjerojatno sam postao 'nekretninski mag' u Hrvatskoj, a uopće ne znam gdje mi je ta zemlja. A da nisam to napisao, onda bi rekli da nisam napisao jer sam htio sakriti neku određenu nekretninu koju posjedujem", naveo je Kešer.

"Upravo idem odvjetniku za darovni ugovor gdje će Porezna uprava odrediti Rješenje koliko ćete platiti porez za određenu nekretninu. Nakon toga ćete vjerojatno htjeti znati gdje je ta određena nekretnina, a onda ćemo ući u jedan Geodetski ured, koji god si izaberete i onda ćete u Geodetskom uredu vi tražiti uslugu.

Geodet će to naplatiti između 2000 i 3000 kuna za jednu česticu. Ona vjerojatno ni nakon toga neće biti vaša. Tada odlazite u odvjetnički ured, tamo ćete tražiti da vam odvjetnik pomogne da to prepišete i zemljišno-knjižno na sebe. Nakon toga ćete njegovu uslugu platiti 3000 - 5000 kuna da on podnese tabularnu tužbu jer sud u Križevcima ili bilo koji drugi u Hrvatskoj taj proces mora riješiti", objašnjava postupak.

"Nakon toga, kad izađu van sud i geodet, onda ćete vi imati velike probleme jer će doći stvarni vlasnik te nekretnine i vi imate problem jer je on rekao da tu nekretninu uživa više od 30 godina. Ono što sam ja darovao, vi ćete imati problem i nećete nikad moći upisati na sebe.

Ukoliko nekretnine koje sam ja sada ovdje popisao, one iznose nekih 4600 m2, to nije baš ni malo. Vidim da se ministar Krstičević uspio 'zaribati' na jednoj nekretnini, ne znam koliko - 200 kvadrata u kući pa predlažem svim ministrima, svim dužnosnicima koji nisu upisali nekretninu i ne znaju ni da ih imaju, neka isto poklone nekretnine ljudima kao ću ja to učiniti", kazao je Kešer.