Na Visu se iznajmljuje luksuzna nekretnina čija terasa završava u moru. Tjedan dana iznosi 10.500 kuna u špici sezone.

U jednom oglasniku za iznajmljivanje u ponudi je vila na otoku Visu. Na prvi pogled ništa neobično, no uredno se oglašava i iznajmljuje luksuzna nekretnina s privatnom plažom, što u Hrvatskoj po zakonu ne može biti slučaj.

Na fotografijama se jasno vidi da je plaža presječena betoniranom terasom koja završava u moru. Najam velebne vile u špici sezone platit ćete čak 10.500 eura, prenosi Morski.hr.

''Čitava vila potpuno je obnovljena u 2017. Ukupno, vila ima 9 prostranih i klimatiziranih dvokrevetnih spavaćih soba s prekrasnim pogledom na more, 7 kupaonica i može primiti do 18 gostiju. Svaka jedinica ima veliku terasu s panoramskim pogledom na more idealnu za uživanje u sunčanju i blagovanju, dok najveća terasa ima izravan ulaz u more i mogućnost veza za dvije jahte'', piše u opisu.

