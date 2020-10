Sto postavljenih invalidskih kolica na središnjem zagrebačkom trgu simboliziraju godišnji prosjek osoba koje u Hrvatskoj uslijed prometnih nesreća budu osuđene na život u kolicima.

"Volio bih sa sinom igrati nogomet kao što to drugi tate rade", jedna je od poruka istaknutih na invalidskim kolicima postavljenima na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.

Ukupno je postavljeno 100 kolica, a simboliziraju godišnji prosjek osoba u Hrvatskoj koje zbog posljedica prometnih nesreća budu primorane na život u kolicima.

Dio je to akcija u sklopu Nacionalnog dana sigurnosti cestovnog prometa koji se obilježava sutra diljem zemlje. Do današnjeg dana ove godine na hrvatskim cestama smrtno je stradalo 198 osoba.

"Želimo osvijestiti građane da promet uz sve one pozitivne stvari koje nosi, nosi i one svoje negativne stvari i cilj nam je da građani malo razmisle o svom ponašanju u prometu. Da svaki pojedinac da svoj doprinos sigurnosti cestovnog prometa, samo na taj način možemo uspjeti u onoj namjeri, a to je da nam stanje u prometu bude bolje", poručio je Josip Mataija iz Službe za sigurnost cestovnog prometa.

"Ako izbjegnemo nesreću u prometu, neka nam to bude opomena da budemo oprezniji drugi put, a ne da imamo više samopouzdanja da ponavljamo tu istu grešku", rekao je Tomislav Salopek iz Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara.

