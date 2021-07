Vijeće za elektroničke medije (VEM) u četvrtak je otvorilo osam ponuda pristiglih za radijsku koncesiju na frekvenciji 101 MHz, na kojoj je do ponoći 31. svibnja emitirao Radio 101.

Za koncesiju na tu frekvenciju ponude su dali Top Radio d.o.o., Dvadesetičetirisedam d.o.o, Zwei 01 d.o.o, HURiN promocija d.o.o, 101 FM Radio d.o.o., Nepce svijet d.o.o., Crodux inženjering d.o.o., ali i Radio 101 d.o.o, tvrtka kojoj je vlasnik Thomas Alexander Thimme i kojoj je ponuda za produljenje koncesije na posljednjem natječaju bila odbijena zbog nepotpune dokumentacije.

Novi postupak dodjele koncesije bio je pokrenut 9. lipnja nakon gašenja Radija 101 u eteru jer mu nije bila produljena koncesija, a tome je prethodio sastanak predstavnika Radija 101, Hrvatskog novinarskog društva (HND) i VEM-a gdje je zaključeno da će se u što kraćem roku raspisati nova obavijest o namjeri davanja koncesije.

Radnici "Stojedinice" prije toga su zatražili izdavanje privremene koncesije, nakon što je VEM 19. svibnja odbacio ponudu uprave Radija 101 zbog nepotpune dokumentacije – izvan roka predane potvrde Porezne uprave o podmirenju obaveza te nedostatne potvrde o osiguranom novcu za tromjesečno poslovanje.

Predsjednik VEM-a Josip Popovac tada je objasnio da Zakon o elektroničkim medijima ne poznaje pojam "privremene koncesije".

Stoga, Radio 101 je nakon 37 godina postojanja 31. svibnja u ponoć prestao emitirati uz pjesmu "Always look on the bright side of life” legendarnih Monty Pythona i uz najavu "vratit ćemo se".

Popularna "Stojedinica" osnovana je 1984. kao Omladinski radio, najveći trenutak slave imao je kada se, zbog najave gašenja u studenom 1996. na središnjem zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačić održao skup potpore na kojem se okupilo više od 100.000 ljudi.

Osim za koncesiju nekada popularnog Radija 101, VEM je u četvrtak otvorio i jedinu ponudu pristiglu za radijsku koncesiju za područje Grada Splita na frekvenciji 104,1 MHz koju je predalo Sveučilište u Splitu.

Odluku o davanju koncesija VEM bi trebao donijeti u roku od 30 dana od otvaranja ponuda.