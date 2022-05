Polaganjem zajedničkog vijenca Hrvatskoga sabora i Vlade, vijenca Počasnog bleiburškog voda (PBV) i molitvom za stradale, kod Središnjeg križa na zagrebačkom Mirogoju u subotu je održana komemoracija u povodu 77. obljetnice blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda.

Organizator komemoracije je PBV, uz suorganizaciju Hrvatske biskupske konferencije u liturgijskom dijelu, te uz pokroviteljstvo Hrvatskoga sabora i supokroviteljstvo Hrvatskog narodnog sabora BiH.

Zajednički vijenac Sabora i Vlade položili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i izaslanik premijera, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

U izaslanstvu su bili i potpredsjednici Sabora Željko Reiner i Ante Sanader, zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler i dvadesetak zastupnika u Saboru.

Vijenac PBV-a položilo je izaslanstvo na čelu sa zamjenikom predsjednika Milanom Kovačem.

Uz njega su bili i počasni predsjednik PBV-a Vice Vukojević, predsjednik NO PBV-a Vladimir Šeks, član Časnog suda PBV-a Anton Sujić i rizničar Zlatko Goršanić.

U sklopu komemoracije danas će biti služena i sveta misa u Crkvi hrvatskih mučenika u Udbini, a jučer je sveta misa za žrtve služena u župnoj crkvi u Bleiburgu.

Nakon komemoracije predsjednik Sabora Jandroković izjavio je novinarima da obilježavamo i prisjećamo se teškog i mučnog događaja iz hrvatske povijesti - tragedije dijela hrvatskog naroda u svibnju 1945. godine, koja je 45 godina bila prešućivana.

"Taj zločin koji su počinile komunističke vlasti bivše Jugoslavije držan je 45 godina u tajnosti i o njemu se nije smjelo govoriti. Što je i logično, jer su počinitelji tog zločina bili oni koji su predstavljali komunistički sustav, tajili istinu o tom događaju i štitili one koji su za taj događaj bili odgovorni", rekao je Jandroković.

Na križnim putevima ubijeno je nekoliko desetaka tisuća ljudi, "svirepo, mučki, bez suđenja". "Mi smo danas ovdje kako bismo se prisjetili tih događaja, komemorirali žrtvu, iskazali poštovanje prema žrtvi i suosjećanje s članovima njihovih obitelji", kazao je Jandroković.

Upozorio je da su se ti zločini dogodili po završetku Drugog svjetskog rata dodavši da se tih ljudi prisjećamo "bez obzira na njihovu vjeru, nacionalnost, stranačku i ideološku pripadnost".

"Kao civilizirano demokratsko društvo, dužni smo čuvati sjećanje na svakoga tko je ubijen bez suđenja, koji je ubijen bez dokaza, to činimo sada i činit ćemo i ubuduće", poručio je Jandroković.

Na pitanje novinara rekao je da će danas u Udbini, ako će netko isticati simbole koji veličaju režim NDH, "sasvim sigurno policija postupati sukladno zakonu".

Kovač: Na Bleiburgu se nije slavilo ustaški režim

"Vjerujem da svi koji će danas biti na misi idu tamo komemorirati žrtvu, sjetiti se onih koji su ubijeni na okrutan i podmukao način. Mi ne obilježavamo i ne slavimo nikakvu poraženu ideologiju i režim već se sjećamo žrtve. To smo dužni činiti, to je civilizacijski doseg i to čini svaka demokratska i civilizirana država", dodao je.

Zamjenik predsjednika PBV-a Kovač također je naglasio da odaju počast žrtvama koje su "bez suda i sudišta na bestijalan način ubijene poslije završetka Drugog svjetskog rata, kad je u Europi već vladao mir".

Podsjetio je da se komemoracija na Mirogoju održava budući da su austrijske vlasti zabranile njezino održavanje na Blajburškom polju.

Odbacio je pritom tumačenje austrijskih vlasti da se na komemoracijama na Bleiburgu slavilo ustaški režim te izrazio nadu da će u žalbenom postupku dokazati kako je lažna optužba "da se gore održavao fašistički, neonacistički skup".

"Mi gore nismo slavili, kao što oni kažu, nikakve ideologije i režime nego smo kao hodočasnici, s krunicom u ruci, molili za duše naših sunarodnjaka", rekao je Kovač.