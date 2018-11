Sudionici prvog regionalnog kampa "Srebrenica Music Camp 2018", koji je održan ljetos u Srebrenici, održat će koncert za zagrebačku publiku u sklopu manifestacije "Festival glazbe Zagreb 2018.". Koncert će se održati u utorak, 13. studenoga s početkom u 20 sati u velikoj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog

Organizator je koncerta Centar za kulturu i informacije Maksimir, a program je realiziran u suradnji sa SO DO – El Sistema Hrvatska, udrugom koja provodi program društvenog razvoja djece i mladih kroz glazbu, u svijetu poznat po nazivu El Sistema.

Oni će zajedno ugostiti druge El Sistemom inspirirane programe iz susjednih zemalja: Kuću dobrih tonova iz Srebrenice, El Sistema Srbija – MAP, Dječji zbor Čarobna nota i Hor Svetog Save iz Niša, pridružit će se i Dječji operni zbor iz Zagreba te Dječji zbor CKIM-a pa će na pozornici Lisinskog ukupno zasjati više od 250 djece i mladih, i to pod palicom svjetski poznatog dirigenta maestra Geralda Wirtha – predsjednika i umjetničkog direktora Bečkih dječaka, ujedno i osnivača austrijske El Sistema organizacije.

Ovaj koncert nastavak je suradnje nakon kampa u Srebrenici koji je organizirala Kuća dobrih tonova – multietnički glazbeni projekt koji okuplja djecu iz Srebrenice i okolnih naselja, s ciljem pomirenja i izgradnje suživota kroz iskustvo učenja i doživljaja glazbe. Program je i dio Festivala glazbe koji se održava već četvrtu godinu uzastopce, a u sklopu kojega će se tijekom studenoga i prosinca održati još 6 koncerata.

Što znači El Sistema u svijetu glazbe

El Sistema metodologija nastala je u Venezueli prije više od 40 godina, gdje je uz veliki entuzijazam maestra i vizionara J. Abrea program riješio brojne socijalne problem, maknuo mnogu djecu s ulice i dao im smisao i radost življenja uz glazbu. Danas u Venezueli gotovo svako naselje ima svoj orkestar te je u programu više od 1.000.000 djece i mladih. U Hrvatskoj program provodi udruga SO DO – El Sistema Hrvatska. Cilj je rada udruge glazbena naobrazba, ali on nije i najvažniji. Onaj najvažniji jest društveni aspekt jer je program primjenjiv za rješavanje mnogih problema s kojima se danas mladi susreću. Program je za svu djecu besplatan – time se daje šansa svima da uđu u prekrasan svijet umjetnosti.