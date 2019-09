Bravar i ronilac Dražen Bužan (49) iz Raše u Istri već se pomirio da će zauvijek ostati bez lijeve šake, koju mu je prošli tjedan odrezao radni stroj, ne znajući da će mu ruka biti spašena zahvaljujući vrsnim riječkim liječnicima, koju su još jednom pokazali svoje iskustvo i znanje te mu šaku uspješno replantirali u KBC-u Rijeka.

"Radio sam na preši za sječenje lima kada je jedan komad malo skliznuo u stranu. Namještao sam ga u poziciju, no istovremeno, neoprezno stopalom stisnuo papučicu koja pokreće stroj i u sekundi ostao bez šake. Sve se odvilo jako brzo, u sekundi, nisam osjetio nikakvu bol i bilo je jako malo krvi, no ostao sam šokiran kada sam ugledao svoju odsječenu šaku. Brzo smo otišli u hitnu službu, a ja sam se putem već pomirio da je to to i da ostajem bez šake. Nisam znao da se ona može uspješno prišiti nazad na ruku i ne mogu vam reći koliko sam zahvalan liječnicima i osoblju na svemu. Presretan sam, čak me ni ne boli i jedva čekam opet se vratiti na posao", ushićeno je rekao sretni Istrijan mičući prste zavijene šake, javljaju 24 sata.

Nesreća na radu dogodila se prošlog petka oko 14 sati. Nakon što mu je stroj odsjekao šaku, kolege su je pospremile u vrećicu i dovezli Dražena na Hitnu.

Pacijent je na operacijskom stolu u Rijeci bio već u 17 sati gdje mu je tim, na čelu s dr. Ivanom Kirinom, Marinom Marinovićem i Ivanom Sebaherom, nakon nešto manje od šest sati uspješno replantirao amputiranu šaku. Inače, ovakva operacija nerijetko traje i do 12 sati.

"Šaka je amputirana u području ručnog zgloba gdje se nalazi cijeli niz malih kostiju, što takvu rekonstrukciju čini nešto težom. Najprije smo morali učiniti ukoštenje te spojiti krvne žile, arterije, vene i tetive te u konačnici sve zatvoriti, tj. zašiti. Sve je dobro prošlo, pacijent miče prstima, šaka je u funkciji i nadamo se da će za tjedan dana biti pušten kući. Kada imate ovako dobar tim sa izvjesnim iskustvom, tehnikom i dobrom opremom poput nezaobilaznog operacijskog mikroskopa, onda ne treba biti nikakvih problema", kazao je dr. Kirin, koji je prije 15-tak godina 1. u svijetu izvršio uspješnu replantaciju ruke češkom roniocu, kojemu ju je pri ronjenju amputirao gliser, a ronioci nešto kasnije izronili iz mora.

Ovo mu je u skoro 30-godišnjoj karijeri prva operacija kroz karpus (osam kostiju korijena šake).

Ivan Kirin inače je saborski zastupnik koji je 2016. iz HSP-a prešao u HDZ.