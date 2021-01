Branko Hrnjak na dan sprovoda svoje majke koja je preminula u ponedjeljak u svom domu u Zadru saznao je da tijelo koje namjeravaju pokopati nije njegova majka, već nepoznata žena, a majčino tijelo već je ukopano dan ranije u tuđi grob.

Komunalna tvrtka Nasadi koja je organizirala oba sprovoda, zamijenila je identitete ženama te su se ispričali obiteljima i istaknuli kako će poduzeti mjere kako se takva greška, za koju nema opravdanja, ne bi ponovila.

Šokirani Branko Hrnjak za Zadarski.hr je ispričao kako su ga na dan pokopa nazvali iz tvrtke Nasadi u 8:30 te mu kazali da je došlo do problema o kojem ne mogu razgovarati preko telefona. Zatim su ga posjetili djelatnici tvrkte. "Čekao sam ih ispred kuće da dođu i kažu mi da im je žao, ali da se dogodila zamjena identiteta i da je moja majka pokopana izvan Zadra. Nisu mi rekli gdje je, niti kako su otkrili da su pokopali drugu osobu. Samo da će pokušati s drugom porodicom dogovoriti da danas izvade tijelo kako bi ja u petak mogao sahraniti majku. Preko svojih veza sam saznao da mi je majka u Salima", rekao je Hrnjak koji je nepoznatu ženu morao ići identificirati u mrtvačnicu.

"Rekao sam im da to nije moja majka, da je to meni potpuno nepoznata žena koju sada vidim prvi puta u životu. Nakon toga nazvao me direktor Nasada, predstavio se i rekao kako bi 'volio da sve prođe u miru i tišini' i kako će oni 'snositi sve troškove za ono što se dogodilo'. Nudili su platiti pogreb. Ne hvala, meni to ne treba, još uvijek imamo toliko da bih mogao platiti majčin sprovod", ispričao je Hrnjak te dodao kako za tako nešto nema isprike jer je ispod svake ljudske razine.

Kaže da su mu obećali dostaviti tijelo majke u Zadar do četvrtka nevečer kako bi u petak mogao imati sprovod. "Nemam auto, ali sam ću ići u Gaženicu dočekati taj trajekt. Hoću je vidjeti, biti siguran da je to moja majka. Ja im više ništa ne vjerujem", zaključuje Branko Hrnjak.