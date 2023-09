Ovaj muškarac je prišao umirovljeniku nakon aktivacije bombe u Kloštar Ivaniću: "Jesam li stavio život na kocku? Ponovio bih"

Šok nakon aktivacije bombe u Kloštar Ivaniću ne jenjava. Jedan muškarac mu je prišao i htio doznati zašto je to učinio, ali dobio je samo pogled i muk.

Nakon što je rastrojeni 86-godišnji štićenik doma za starije izašao iz objekta u Kloštar Ivaniću, skrenuo je na parkiralište unutar dvorišta. Tamo je ušao u nezaključani auto domske kuharice, koja je majke troje djece.

Znao je da u 18:30 mora biti u školi na roditeljskom sastanku. Sakrio se na stražnje sjedište i dočekao ju. Bez da se okrenula se autom zaputila prema centru. Kada je došla do početka Školske ulice, shvatila je da je u autu umirovljenik kojeg dulje poznaje.

Držao je bombu u ruci i zaprijetio: "Budem te raznesel". Užasnuta žena parkirala je auto ispred škole. Trčala je i zazivala upomoć. Za njom je krenuo umirovljenik, koji je napravio 20-ak metara pa odlučio na travi ispred ljekarne aktivirati bombu. Na kraju se aktivirala i druga koju je imao u rukama.

Muškarac je ostao bez dijela ekstremiteta, a geleri su se razletjeli do okolnih kuća. Prišao mu je David C. (36) i pokušavao saznati što se dogodilo i koji je razlog aktivacije. Umirovljenik mu nije htio ništa reći.

"Vidio sam mu oštećenu ruku i nogu, dok je drugu skrivao pa nisam znao ima li još bombi kod sebe iako je u jednom trenutku rekao, jedva, da se s obje bombe raznio. Ponovio je da nema više bombi, ali mu nisam vjerovao, tako da sam doktoricu i sestru koje su istrčale i došle bliže, otjerao zajedno sa svim ostalim ljudima koji su se okupili. Zvao sam policiju, a dečki su brzo došli. Do tada sam čovjeka propitkivao zar mu je trebala publika za taj čin i to baš kod škole i ambulante? Tom trasom prolaze djeca, pa i moji nećaci, svakog dana. Jesam li stavio život na kocku? Možda, ali ponovio bih to opet jer nije u redu da nedužni stradavaju", opisao je situaciju za Jutarnji list.

Vlasnik doma Dragan Vuković za pokojnog kaže da je bio najbolji stanar kuće. Od težine ozljeda, 86-godišnjak je preminuo u bolnici.